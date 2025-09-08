건보공단 부산울산경남본부, ‘시네마 음악회’서 제도 홍보

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국민건강보험공단 부산울산경남지역본부(본부장 조준희)는 지난 5일 부산 해운대구 영화의전당에서 열린 '2025 시네마 음악회' 현장에서 주요 현안과 제도 홍보에 나섰다고 8일 전했다.

이 음악회는 '유네스코 영화 창의도시 부산' 및 2025 부산국제영화제 성공 개최를 기원하며 진행된 지역 문화행사로, 시민 3000여명이 참석했다.

공단은 행사장 내 홍보 부스를 운영하며 △공단 담배소송 △돌봄통합 서비스 △공익신고 포상금제 △국가건강검진 △요양보호사 처우개선 등 시민들에게 유용한 제도를 소개했다. 특히 공단 캐릭터와 연계한 참여형 이벤트를 마련해 현장 방문객들의 호응을 얻었다.





조준희 본부장은 "지역 문화행사와 연계한 이번 활동을 통해 공단이 시민들과 한층 가까워질 수 있었다"며 "국민의 건강권을 지키고 제도의 실질적 가치를 알리는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.

건보공단 부산울산경남본부가 ‘시네마 음악회’서 제도 홍보를 하고 있다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

