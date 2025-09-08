노원구, ‘2025 댄싱노원’ 20~21일 노원역 일대서 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

노원역 일대 555m 거리 거대한 무대로

팝핀현준·라클라쎄·넉살 등 출연

서울 노원구(구청장 오승록)는 이달 20~21일 ‘2025 댄싱노원 거리페스티벌’을 노원역 일대에서 개최한다.

‘댄싱노원’은 지난해 17만여 명이 참여하며 성공적으로 막을 내린 노원 대표 거리축제다. 10년 만에 새롭게 탈바꿈해 올해 3회째를 맞았으며, 노원역 KB국민은행~롯데백화점~순복음교회 앞 555m 구간 도로를 무대로 펼쳐진다.

지난해 댄싱노원 퍼레이드경연 모습. 노원구 제공.

올해 축제 주제는 ‘춤추는 도시, 숨 쉬는 지구’로, 환경과 예술이 공존하는 다양한 프로그램이 마련된다. 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 거리 퍼레이드와 공연, 체험행사가 진행되며, 2일 동안 대학·일반·아동·청소년 등 75개 팀이 참여하는 ‘댄싱퍼레이드’가 열린다.

테크니션 특화분야와 주제 특화분야(환경·재활용·탄소중립 메시지 포함)가 운영되며, 폴란드·이탈리아·몬테네그로에서 온 해외 초청팀 3팀도 무대를 꾸민다.

개막식에는 2000여 명의 구민이 참여하는 대규모 플래시몹과 합창으로 축제의 문을 연다. ‘팝핀현준’ 감독이 총연출을 맡고, 첫날에는 현준을 비롯한 래퍼 넉살, 여성댄스크루 홀리뱅, 팝페라 그룹 라클라쎄가 화려한 무대를 선보인다. 둘째 날에는 김완선, 제이블랙, 에이런크루 등이 무대에 오른다.

댄싱테마존에서는 비보이 배틀 ‘B-ON TOP’, 랜덤플레이댄스, 청소년 창작댄스 경연대회(유스 코레오 페스타) 등 역동적인 프로그램이 이어진다. 가족테마존에서는 EBS 뮤지컬, 어린이뮤지컬, 버블쇼, 드로잉 서커스 등 가족 단위 관람객을 위한 공연과 체험부스가 운영된다.

힐링쉼터에는 수제맥주 브루어리, 푸드트럭, 청년 브랜드가 참여해 먹거리와 플리마켓을 제공하며, 팝아트존에서는 그래피티 작가 알타임죠의 라이브 페인팅쇼와 페스티벌 포토존이 마련된다.





오승록 노원구청장은 “2025 댄싱노원 거리페스티벌은 춤과 환경을 결합해 모두가 공감할 수 있는 새로운 가치를 담았다”며 “문화도시 노원의 젊음과 창의성, 그리고 환경과 공존의 메시지를 함께 느끼며 즐기시기를 바란다”고 말했다.

노원구 제공.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

