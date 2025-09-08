정청래 "檢 관봉권 띠지 분실, 상설특검 등으로 진실 밝힐 것"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

8일 더불어민주당 최고위원회의

정청래 더불어민주당 당대표는 검찰의 건진법사 관봉권 띠지 분실 사건에 대해 "조직적 은폐가 아닌지 궁금하다"며 "상설특검을 비롯한 독립적인 수사방안을 검토해 은폐된 진실을 밝히겠다"고 밝혔다.

정청래 더불어민주당 대표가 8일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 2025.9.8 김현민 기자

8일 여의도 국회에서 열린 민주당 최고위원회의에서 정 대표는 "이재명 대통령 역시 부실 수사 가능성을 지적하며 상설특검 등 방안을 마련하라고 지시했다"며 이렇게 전했다.

그는 지난 5일 국회 법제사법위원회의 입법청문회에 나온 사건 관련 수사관들의 메모에 '남들 다 폐기해 XX들아', '폐기 나 몰라' 등이 적혀있었던 것을 지적하며 "국민의 눈과 귀를 대신해 진실을 묻는 청문회에서 수사관이 청문회를 조롱하고 국민 상식을 우롱한 것"이라고 말했다.

정 대표는 "검찰이 이렇게 뻔뻔할 수 있는 이유는 국민보다 자기 조직을 더 두려워하기 때문"이라며 "검찰은 국민을 위한 기관이지 검찰을 위한 기관이 아님을 분명히 경고한다"고 했다.

그러면서 "제 식구를 감싸기 위해 진짜 주인마저 배반하겠다는 오만방자한 태도는 검찰개혁이 절실하다는 방증일 뿐"이라며 "검찰개혁은 검찰 스스로가 촉진하고 있다"고 강조했다.





한편 정 대표는 최강욱 전 민주당 교육연수원장의 조국혁신당 성 비위 사건 관련 2차 가해성 발언 논란에 대해 공식 사과했다. 정 대표는 "최 전 원장과 관련해 피해자와 국민들께 심려 끼쳐 드린 점에 대해 당대표인 제가 진심으로 사과드린다"며 "윤리심판원에서 적절한 조치를 취할 것이며, 앞으로 이런 일이 발생하지 않도록 당의 기강을 확립하겠다"고 했다.





황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr

