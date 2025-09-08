'AI에 진심' 삼성과 손잡은 KB…'삼성AI구독 KB국민카드' 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

삼성닷컴·삼성스토어 AI구독상품 자동납부시

월 최대 1만4천원 할인 제공

추가 할인 이벤트까지 더해 최대 90만원 할인

KB국민카드가 삼성전자 인공지능(AI) 가전구독 제휴 상품을 내놨다.

KB국민카드는 삼성전자와 협력해 삼성닷컴과 삼성스토어에서 가전 구독상품 고객에게 할인 혜택을 제공하는 '삼성AI구독 KB국민카드'를 출시했다고 8일 밝혔다.

삼성전자 구독형 가전제품을 자동납부 결제로 이용할 경우 전월 이용실적에 따라 매월 기본 할인을 제공한다. 전월 이용금액이 30만원 이상 1만원, 70만원 이상 1만2000원, 100만원 이상 1만4000원 할인한다.

특히 최근 6개월간 KB국민카드 이용 이력이 없는 고객이 이 카드를 발급받아 삼성전자 구독 서비스를 자동납부 결제하면 36개월 동안 추가 혜택을 제공한다.

이 카드의 기본 할인에 더해 전달 실적 구간에 따라 매달 6000원에서 최대 1만1000원까지 추가 할인을 적용해 36개월간 최대 90만원을 깎아준다.

이에 따라 전달 실적별로 30만원 이상 1만6000원, 70만원 이상 2만원, 100만원 이상 2만5000원 청구할인 혜택을 받을 수 있다.

카드 발급 신청은 KB국민카드 홈페이지, KB페이 애플리케이션, 고객센터, 영업점에서 하면 된다. 연회비는 2만원이다. 모바일 단독카드로 발급하면 1만4000원이다.





KB국민카드 관계자는 "삼성전자 프리미엄 가전 제품을 초기 구매 비용 부담 없이 구독 서비스로 이용하는 고객에게 합리적인 소비 혜택을 제공하는 상품"이라며 "앞으로도 다양한 구독형 서비스와 연계한 상품을 통해 고객들에게 차별화된 경험과 가치를 제공할 계획"이라고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

