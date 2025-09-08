서울 아파트 신고가 비중, 3년 만에 최고치…7월 23.6%[부동산AtoZ]

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

서초·강남·용산구, 신고가 거래 비중 절반 이상

7월 서울 아파트 매매 신고가 거래 비중이 23.6%를 기록하며 최근 3년 새 가장 높은 수준인 것으로 나타났다. 특히 서초·강남·용산구에서는 절반 이상을 차지했다.

27일 서울 마포·성동구 아파트 가격이 2013년 관련 통계 공표가 시작된 이래 가장 큰 폭으로 오른것으로 발표되었다. 서울 아파트 값은 더 오를 것이라는 기대심리로 상승세가 당분간 계속 이어질것으로 전망되고 있다. 사진은 서울 남산에서 바라본 서울 시내 아파트 단지 전경. 2025.06.27 윤동주 기자

8일 직방(대표 안성우)이 국토교통부 아파트 매매 실거래가 자료를 분석한 결과 7월 총 3946건의 거래 중 932건(23.6%)을 차지한 것으로 집계됐다. 이른바 '불장'이라 불렸던 지난 6월(22.9%)보다 높으며, 2022년 7월(27.9%) 이후 가장 높은 수준이다.

6·27 대책으로 주택담보대출 6억 원 제한, 소유권 이전 전 전세대출 금지 등 강도 높은 규제가 시행되면서 7월 거래량(3946건)은 6월(1만935건)의 36% 수준으로 줄었다. 토지거래허가구역의 경우 허가 절차를 거쳐 계약서를 써야 하기에 7월 거래 집계에 반영된 영향도 있다. 거래량이 전반적으로 급감했음에도 불구하고, 일부 거래는 여전히 가격 강세를 유지하며 신고가를 경신한 점이 눈에 띈다.

특히 동작구와 성동구, 마포구 등 12억원 초과~20억원 미만 가격대의 아파트에서 신고가를 경신한 사례가 많았다. 맞벌이 고소득층 등이나 갈아타기 수요 등 자산 여력이 있는 수요자들이 적극적으로 매수에 나선 영향으로 풀이된다. 30억 원 초과 구간도 전체 거래의 20%를 차지했다. 핵심 입지의 희소성과 제한적인 신규 공급, 불안정한 대체 투자처 등 여러 요소가 맞물려 매수세가 이어졌다.

반면 9억원 이하 아파트의 신고가 거래 비중은 18%에 그쳐 신고가 비중은 다소 낮았다. 대출규제의 영향이 상대적으로 크게 작용하는 가격대인 만큼 거래가 위축되고 매수·매도자 간 가격 간극으로 인해 조정 거래가 더 많이 나타났던 것으로 보인다.

자치구별 신고가 거래 비중은 △서초구 61.5% △용산구 59.5% △강남구 51.6%의 경우 전체 거래의 절반 이상이었다. 6·27 대책 이후 토지거래허가제로 체결된 계약들이 7월 통계에 반영되면서, 강남권을 중심으로 신고가 거래 비중이 한층 더 높아진 것으로 해석된다.

서초구는 총 192건의 매매 중 118건이 신고가로 거래됐고 가격대별로는 30억원 초과 구간이 44%(52건)로 가장 높았다. 동별로는 서초동(40건), 잠원동(22건), 방배동(22건), 반포동(17건) 등 순으로 높았다. 지난 7월 서초 그랑자이 84.5㎡이 41억9000만원에, 신반포2차 92㎡은 45억5000만원에 거래됐다.

용산구도 중대형 구축 위주로 신고가 거래가 이어졌다. 총 111건 거래 중 66건이 신고가로 거래됐다. 이촌동 LG한강자이 134㎡ 42억 원에, 이촌동 한강맨숀 87㎡가 42억원에 거래됐다. 강남구는 개포동 개포자이프레지던스 84.7㎡가 40억원에, 개포동 개포래미안포레스트 84.8㎡가 33억원에 거래됐다. 그 외 지역의 신고가 거래 비중은 광진구 38.2%, 송파구 36.8% 양천구 35.8%, 마포구 34.2%, 종로구 32.1%, 동작구 31.1% 등이다.

반면 중랑구(4.3%), 구로구(3.6%), 성북구(3.6%), 노원구(3.2%), 도봉구(3.1%)는 신고가 거래 비중이 다소 낮아 지역별 온도차가 뚜렷했다. 자금 여력이 상대적으로 부족한 중저가 실수요자들의 대출 의존도가 커 규제 이후 거래 위축과 가격 조정으로 이어진 결과로 풀이된다.





6·27 대책 이후 두 달간 서울 아파트 시장은 고가 주택과 중저가 주택 간 양극화가 뚜렷해졌다. 김민영 직방 빅데이터랩실 매니저는 "강남·용산 등 고가 아파트는 여전히 신고가를 경신하며 수요가 이어지는 반면, 중저가 단지에서는 거래가 위축돼 시장의 온도 차가 크다"며 "9월7일 발표한 주택공급 확대 방안은 단기적으로는 공급 확대 의지를 재확인해 시장 불안 심리를 완화하는 신호가 될 수 있다. 다만 안정 효과는 향후 공급 속도와 수요 관리 강도에 따라 달라질 것"이라고 설명했다.





한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr

