보람상조, 명지대 미래교육원과 '장례산업경영학' 전문 과정 신설

상조 전문 인력 양성 본격화

보람상조는 명지대학교 미래교육원과 업무협약(MOU)을 체결하고, 학점은행제 기반 '장례산업경영학 전공' 과정을 개설했다고 8일 밝혔다.

'장례산업경영학 전공'은 고등학교 이상의 학력을 보유한 사람이라면 누구나 지원할 수 있으며, 4년간의 정규 과정을 이수하면 학사 학위를 취득할 수 있다. 교과 과정은 경영학, 경제학, 노사관계, 부동산경제, 마케팅, 재무관리, 장례지도사 과정 등 상조산업 전반의 현장성과 학문성을 균형 있게 반영했다.

문신일 명지대학교 미래교육원장과 김기태 보람상조 대표가 업무협약식에서 기념촬영을 하고 있다. 보람상조

이번 전공 개설은 김기태 보람상조 대표가 상조산업의 발전과 상조 전문 인력 양성의 필요성을 강조하며 명지대 미래교육원에 최초로 제안해 성사됐다. 보람상조는 산업현장과 교육기관이 공감대를 갖고 맞손을 잡은 사례라는 점에서 그 의미가 크다고 설명했다.

양측은 이 과정을 통해 배출된 인재들을 상조업계 전반에 진출시켜 업계의 전문성을 높이고 서비스 혁신을 견인한다는 구상이다. 보람상조는 현장에서 축적한 실무 노하우를 제공하고, 명지대학교 미래교육원은 학문적 기반과 교육 인프라를 뒷받침해 장례산업 관리자를 체계적으로 양성할 계획이다. 또한, VVIP 상조 서비스를 공동으로 개발해 상조문화의 지평을 넓히는 기반이 될 것으로 보고 있다.





김기태 대표는 "명지대학교와의 협력은 학문과 산업이 만나 상조산업의 전문성과 신뢰도를 동시에 높일 수 있는 의미 있는 사례"라며 "앞으로도 고객의 생애 전반을 책임지는 토털 라이프케어 기업으로서 차별화된 상품과 서비스를 통해 업계를 선도해 나가겠다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr

