'대한민국 글로벌 소싱위크'서 수출 상담액 2414억원 달성

중소벤처기업 1300개사 참여

중소벤처기업진흥공단은 '2025 대한민국 글로벌 소싱위크'에 약 1300여 개 중소벤처기업이 참여해 국내외 바이어와 교류하며, 해외와 내수 판로를 넓혔다고 8일 밝혔다.

4일과 5일 양일간 일산 킨텍스 제2전시장에서 진행된 이번 행사는 수출·내수 상담회를 비롯해 우수제품 전시관, 중소기업 수출 정책홍보관, 글로벌 이커머스 웨비나(전자상거래 웹세미나) 등 다채로운 구성으로 호응을 얻었다.

2025 글로벌 소싱위크 우수제품 전시관

수출상담회에서는 국내 중소기업 715개사와 22개국 해외 바이어 110개사가 참여해 약 1억7000만 달러(한화 약 2414억원) 규모의 상담 성과를 달성했다. 전 세계 약 5000여 개의 오프프라이스(Off-Price Store) 전문 매장을 보유한 미국기업 TJX, 러시아 대표 프리미엄 슈퍼마켓 체인 아주부카 부쿠사(Azbuka Vkusa) 등 해외 빅바이어들이 대거 참여해 K-브랜드의 글로벌 경쟁력을 재확인했다.

뷰티, 푸드, 패션, 라이프 등 K-전략 품목을 대표하는 108개 수출 선도기업은 제품을 직접 체험할 수 있는 쇼룸형 전시관을 선보였다. 전시관 내 인공지능(AI) 기반 디지털 체험존에서는 퍼스널 컬러 진단, 가상 피팅 등 최첨단 기술을 활용해 참가자의 몰입감을 높였다. 부대행사로 운영된 중소기업 지원 정책홍보관에서는 정책자금, 전자상거래, 수출바우처 등 다양한 지원사업을 원스톱 상담과 1대 1 컨설팅 방식으로 안내해 참가 기업들에 실질적인 도움을 제공했다.





강석진 중진공 이사장은 "보호무역주의로 글로벌 무역장벽이 높아지는 가운데, 중소벤처기업의 해외 진출을 위해 새로운 네트워크와 차별화된 경쟁력 확보가 필수적"이라며, "이번 소싱위크가 AI와 친환경이라는 미래 가치를 담아 K-제품의 새로운 가능성을 세계에 알리는 계기가 되기를 기대한다"고 말했다.





