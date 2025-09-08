롯데몰 동부산, 11주년 기념 대축제… 역대급 쇼핑 페스티벌

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전 상품군 400여개 브랜드, 최대 40% 추가 할인·브랜드별 특가전 마련



풍성한 경품·이벤트·공연… 다양한 즐길거리·고객과 함께하는 페스티벌

롯데몰 동부산점은 오는 9월 11일부터 21일까지 최대 규모의 '개점 11주년 행사'를 고객 감사의 의미로 성대하게 진행한다.

이번 행사는 동부산점 오픈 11주년을 기념하는 대형 행사로, 패션·키즈·스포츠·골프 등 전 상품군 400여개 브랜드가 참여하며, 최대 10∼40% 추가 할인과 금액 할인, 브랜드별 인기 상품 특가전이 동시에 진행되는 역대급 쇼핑 축제로 구성된다.

'캐치! 티니핑 팝업스토어(9.13∼28)', '동부산 펫스퀘어 오픈 기념 펫페스티벌(9.20∼21)','쉐이크쉑 팝업스토어(9.4∼21)' 등 새로운 체험 행사와 팝업스토어가 집중 편성된다.

노스페이스, 윌슨, KKST 등 신규 오픈 브랜드 릴레이 개점 기념 축하 이벤트, 크록스 1만원대 균일 특가, 테이스티 그라운드 최대 50% 조식 특가, F＆B 5000원 할인 쿠폰 제공 등 브랜드별 핵심 프로모션과 행사가 집중 편성된다.

메종관 1층에서는 지난달 일 최대 방문객 수를 기록한 '여주 곤충박물관'이 10월까지 연장 운영되며 1층 쇼핑몰·더스퀘어 광장에서는 9월 13일부터 28일까지 가족 동반 고객들을 위한 캐치! 티니핑 팝업스토어·푸드존이 상시 운영된다.

기간 중 초대형 하츄핑 벌룬(9.19 오픈)과 포토부스, 인형 탈 이벤트(매 주말), 아이들을 위한 싱어롱 공연(9.20) 등 가족 단위 고객들에게 즐거움을 선사할 풍성한 이벤트를 선보인다.

9월 13일에는 아동을 동반한 가족 고객을 위해 제1회 동부산 미술대회가 운영된다. 참가자 전원에게 다양한 기념품과 페이스페인팅, 토이크레인, 인생네컷, 키다리 삐에로 풍선 이벤트 등 체험 이벤트도 준비돼 있다.

개점 기념행사 기간 구매 고객을 대상으로 특별한 경품 이벤트도 준비돼 있다. 에어부산 왕복 항공권, 호텔 숙박권, 아이폰 프로 17, LG 로봇청소기, 아웃백 식사권 등 현장 응모를 통해 다양한 경품이 제공된다.





롯데몰 동부산점 윤형진 점장은 "쇼핑·문화·휴식이 어우러진 통합형 체험 마케팅을 통해 고객에게 잊지 못할 경험을 제공할 것"이라며 "이번 개점 기념행사를 통해 고객들에게 더욱 풍성한 혜택으로 다가가는 지역 1등 점포가 되겠다"고 말했다.

롯데몰 동부산점 (야경).

영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

