안전자산 '금'도 디지털화…비트코인 대항마 될까

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

세계금협회 "디지털 금, 내년 초 출시"

비트코인 제도권 편입에 금시장도 변화

유동화 어려운 금…성공 가능성은 미지수

게티이미지뱅크

AD

세계금협회(WGC)에서 내년부터 사상 처음으로 '디지털 금(Digital Gold)'을 출시해 시범운영 하겠다고 밝히면서 향후 국제 금융시장의 큰 변동이 예상되고 있다. 금의 디지털화가 금융시장에서 유연하면서도 안전한 가치 저장 수단으로 비트코인의 대항마 역할을 할 수 있을까.

'디지털 금' 이니셔티브 출범…"다양한 금융상품 기대"

로이터연합뉴스

WGC는 지난 7일(현지시간) 디지털 금 출시를 위한 이니셔티브를 구성하고, 내년 1분기 내 디지털 금의 시범운영을 실시하겠다고 밝혔다. WGC는 각 계좌에 예치된 실물 금의 소유권을 디지털화해 이를 은행이나 투자자가 사고팔 수 있도록 새로운 장외시장을 만들겠다는 계획이다.

앞서 3일 데이비트 테이트 WGC 최고경영자(CEO)는 주요외신과의 인터뷰에서 "우리는 디지털 형태의 금을 표준화하려 한다. 다른 시장에서 쓰이는 다양한 금융상품들이 앞으로 금 시장에서도 쓰일 수 있을 것"이라며 "금이 디지털화되면 마진콜 증거금이나 담보 등에도 쓰일 수 있으며 지금보다 다양한 금융상품이 나올 수 있다"고 설명했다.

금은 보통 안전자산의 대명사로 여겨져 골드바 등 실물에 직접 투자한 후 장기보유하는 투자자들이 많다. 금 선물시세 변동을 추종하는 상장지수펀드(ETF) 등 일부 간접투자 상품이 있지만 가상화폐에 비해 파생상품의 수가 매우 적다. 이로 인해 다양한 파생금융상품을 만들고 투자 대중성을 높이려면 디지털화가 필요하다는 지적이 제기돼왔다.

스테이블코인 제도화 국면서 변수되나…비트코인 대항마 될 수도

지난 7월18일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령이 스테이블코인을 법제화하는 지니어스법(GENIUS Act)에 서명하는 모습. AFP연합뉴스

디지털 금 출시는 향후 가상화폐 시장에도 영향을 끼칠 것으로 예상된다. 그동안 가상화폐 시장에서 안전자산이라 불려오며 스테이블코인의 기초자산으로 활용되던 비트코인이나 이더리움 등 시가총액 상위 코인들과 디지털 금이 경쟁할 것이란 분석이다.

가상화폐 전문매체인 FX스트리트는 "미국 정부를 중심으로 비트코인이나 이더리움 등이 금과 같은 가치저장 수단으로 채택되고 있지만, 여전히 금은 주요 안전자산 지위를 강하게 유지하고 있다"며 "비트코인 가격이 8월 중순 12만달러를 돌파하며 사상최고치를 기록한 이후 3주 연속 10만~11만달러 사이에서 주춤한 가운데 금 가격은 상승세가 지속돼 지난주 사상최고가인 온스당 3600달러를 돌파했다"고 분석했다.

독일경제연구소(DIW Berlin)의 거시경제 전문가인 알렉산더 크리볼루츠키 박사도 최근 보고서를 통해 "비트코인은 가상화폐 중 상대적으로 안전하다는 인식이 있는데도 여전히 금, 국채 등 안전자산보다는 위험자산인 주식시장과 연동해 움직이고 있다"며 "여전히 최적의 안전자산으로 인식되는 것은 금이며 비트코인이 이를 대체할 수는 없을 것"이라고 지적했다.

제한적 유통량·보수적 시장 분위기는 변수

세계에서 단일금고 단위로 가장 많은 금이 저장된 것으로 알려진 미국 뉴욕연방준비은행 지하금고의 모습. 6200톤(t)의 금이 보관돼있다. 뉴욕연방준비은행 홈페이지

다만 일각에서는 여전히 보수적인 금 시장의 분위기나 규제 장벽 등을 고려할 때 디지털 금이 가상화폐처럼 활발히 사용되기 어려울 것이란 전망도 나온다. 안전자산으로서 보관 용도로 활용 중인 금의 유통량을 단기간에 획기적으로 늘리기는 어려울 것이란 분석이다.

WGC는 지난해까지 채굴돼 판매된 금의 총량을 20만~21만톤(t) 정도로 추정한다. 이중 3만5000t은 각국 중앙은행이 보유 중이며 나머지는 금괴, 장신구 등의 형태로 민간이 소유하고 있다. 지난해 전세계 금시장에서 유통된 금의 양은 4974t 정도다.

거래량 자체가 적다보니 금을 기초자산으로 하는 스테이블코인들도 시도됐지만 대부분 실패했다. 그나마 지속해서 거래되는 금 기초자산 스테이블코인인 테더골드와 팩스골드도 거래규모가 지난해 13억달러(약 1조8100억원), 10억달러(약 1조4000억원) 정도에 그쳤다. 전세계 금 선물시세 연동 ETF의 규모가 4000억달러인데 비해 미미한 수준이다.





AD

온라인 금 거래소인 불리언볼트의 애드리언 애시 리서치총괄 디렉터는 "금은 이미 달러화 자산에 대한 노출을 줄이기 위한 중앙은행들의 매수에 의해 상승세가 주도되고 있으며, 상승률도 최고의 성적을 내고 있다"며 "디지털화 구상을 지금 당장 참여해야할 정도의 상황으로 보기 어렵다"고 지적했다.





이현우 기자 knos84@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>