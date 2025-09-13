본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

안전자산 '금'도 디지털화…비트코인 대항마 될까

이현우기자

입력2025.09.13 06:30

시계아이콘01분 41초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기 글자크기

세계금협회 "디지털 금, 내년 초 출시"
비트코인 제도권 편입에 금시장도 변화
유동화 어려운 금…성공 가능성은 미지수

안전자산 '금'도 디지털화…비트코인 대항마 될까 게티이미지뱅크
AD

세계금협회(WGC)에서 내년부터 사상 처음으로 '디지털 금(Digital Gold)'을 출시해 시범운영 하겠다고 밝히면서 향후 국제 금융시장의 큰 변동이 예상되고 있다. 금의 디지털화가 금융시장에서 유연하면서도 안전한 가치 저장 수단으로 비트코인의 대항마 역할을 할 수 있을까.

'디지털 금' 이니셔티브 출범…"다양한 금융상품 기대"
안전자산 '금'도 디지털화…비트코인 대항마 될까 로이터연합뉴스

WGC는 지난 7일(현지시간) 디지털 금 출시를 위한 이니셔티브를 구성하고, 내년 1분기 내 디지털 금의 시범운영을 실시하겠다고 밝혔다. WGC는 각 계좌에 예치된 실물 금의 소유권을 디지털화해 이를 은행이나 투자자가 사고팔 수 있도록 새로운 장외시장을 만들겠다는 계획이다.


앞서 3일 데이비트 테이트 WGC 최고경영자(CEO)는 주요외신과의 인터뷰에서 "우리는 디지털 형태의 금을 표준화하려 한다. 다른 시장에서 쓰이는 다양한 금융상품들이 앞으로 금 시장에서도 쓰일 수 있을 것"이라며 "금이 디지털화되면 마진콜 증거금이나 담보 등에도 쓰일 수 있으며 지금보다 다양한 금융상품이 나올 수 있다"고 설명했다.


금은 보통 안전자산의 대명사로 여겨져 골드바 등 실물에 직접 투자한 후 장기보유하는 투자자들이 많다. 금 선물시세 변동을 추종하는 상장지수펀드(ETF) 등 일부 간접투자 상품이 있지만 가상화폐에 비해 파생상품의 수가 매우 적다. 이로 인해 다양한 파생금융상품을 만들고 투자 대중성을 높이려면 디지털화가 필요하다는 지적이 제기돼왔다.

스테이블코인 제도화 국면서 변수되나…비트코인 대항마 될 수도
안전자산 '금'도 디지털화…비트코인 대항마 될까 지난 7월18일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령이 스테이블코인을 법제화하는 지니어스법(GENIUS Act)에 서명하는 모습. AFP연합뉴스

디지털 금 출시는 향후 가상화폐 시장에도 영향을 끼칠 것으로 예상된다. 그동안 가상화폐 시장에서 안전자산이라 불려오며 스테이블코인의 기초자산으로 활용되던 비트코인이나 이더리움 등 시가총액 상위 코인들과 디지털 금이 경쟁할 것이란 분석이다.


가상화폐 전문매체인 FX스트리트는 "미국 정부를 중심으로 비트코인이나 이더리움 등이 금과 같은 가치저장 수단으로 채택되고 있지만, 여전히 금은 주요 안전자산 지위를 강하게 유지하고 있다"며 "비트코인 가격이 8월 중순 12만달러를 돌파하며 사상최고치를 기록한 이후 3주 연속 10만~11만달러 사이에서 주춤한 가운데 금 가격은 상승세가 지속돼 지난주 사상최고가인 온스당 3600달러를 돌파했다"고 분석했다.


독일경제연구소(DIW Berlin)의 거시경제 전문가인 알렉산더 크리볼루츠키 박사도 최근 보고서를 통해 "비트코인은 가상화폐 중 상대적으로 안전하다는 인식이 있는데도 여전히 금, 국채 등 안전자산보다는 위험자산인 주식시장과 연동해 움직이고 있다"며 "여전히 최적의 안전자산으로 인식되는 것은 금이며 비트코인이 이를 대체할 수는 없을 것"이라고 지적했다.

제한적 유통량·보수적 시장 분위기는 변수
안전자산 '금'도 디지털화…비트코인 대항마 될까 세계에서 단일금고 단위로 가장 많은 금이 저장된 것으로 알려진 미국 뉴욕연방준비은행 지하금고의 모습. 6200톤(t)의 금이 보관돼있다. 뉴욕연방준비은행 홈페이지

다만 일각에서는 여전히 보수적인 금 시장의 분위기나 규제 장벽 등을 고려할 때 디지털 금이 가상화폐처럼 활발히 사용되기 어려울 것이란 전망도 나온다. 안전자산으로서 보관 용도로 활용 중인 금의 유통량을 단기간에 획기적으로 늘리기는 어려울 것이란 분석이다.


WGC는 지난해까지 채굴돼 판매된 금의 총량을 20만~21만톤(t) 정도로 추정한다. 이중 3만5000t은 각국 중앙은행이 보유 중이며 나머지는 금괴, 장신구 등의 형태로 민간이 소유하고 있다. 지난해 전세계 금시장에서 유통된 금의 양은 4974t 정도다.


거래량 자체가 적다보니 금을 기초자산으로 하는 스테이블코인들도 시도됐지만 대부분 실패했다. 그나마 지속해서 거래되는 금 기초자산 스테이블코인인 테더골드와 팩스골드도 거래규모가 지난해 13억달러(약 1조8100억원), 10억달러(약 1조4000억원) 정도에 그쳤다. 전세계 금 선물시세 연동 ETF의 규모가 4000억달러인데 비해 미미한 수준이다.


지금 뜨는 뉴스

AD

온라인 금 거래소인 불리언볼트의 애드리언 애시 리서치총괄 디렉터는 "금은 이미 달러화 자산에 대한 노출을 줄이기 위한 중앙은행들의 매수에 의해 상승세가 주도되고 있으며, 상승률도 최고의 성적을 내고 있다"며 "디지털화 구상을 지금 당장 참여해야할 정도의 상황으로 보기 어렵다"고 지적했다.




이현우 기자 knos84@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
짝퉁의 공습
  • 25.09.1214:14
    ‘마가’ 낀 위조품 차단 법안, 줄줄이 국회서 낮잠
    ‘마가’ 낀 위조품 차단 법안, 줄줄이 국회서 낮잠

    편집자주전 세계 짝퉁 시장 규모는 2000조원. 가짜 상품은 정교해지고, 유통은 더 대담해졌다. 고가의 명품 브랜드만 피해를 보는 것이 아니다. 소비자들이 가짜 상품에 침묵하는 사이 글로벌 시장에 진출한 K브랜드가 똑같이 복제 당하고 있다. 현지 브로커들에게 상표를 선점당해 시장 진입이 막히고, 막대한 소송비로 좌절하고 있다. 국경이 사라진 온라인 시장에서 단속과 모니터링 강화는 한계가 있다. 아시아경제는 코로나19

  • 25.09.1208:08
    ⑨美 무역마찰 '눈치'…'위조품 차단法' 국회서 낮잠
    ⑨美 무역마찰 '눈치'…'위조품 차단法' 국회서 낮잠

    편집자주전 세계 짝퉁 시장 규모는 2000조원. 가짜 상품은 정교해지고, 유통은 더 대담해졌다. 고가의 명품 브랜드만 피해를 보는 것이 아니다. 소비자들이 가짜 상품에 침묵하는 사이 글로벌 시장에 진출한 K브랜드가 똑같이 복제 당하고 있다. 현지 브로커들에게 상표를 선점당해 시장 진입이 막히고, 막대한 소송비로 좌절하고 있다. 국경이 사라진 온라인 시장에서 단속과 모니터링 강화는 한계가 있다. 아시아경제는 코로나19

  • 25.09.1116:50
    ⑧"뛰는 놈 위에 나는 놈"…위조품 AI 공수 '대결'
    ⑧"뛰는 놈 위에 나는 놈"…위조품 AI 공수 '대결'

    편집자주전 세계 짝퉁 시장 규모는 2000조원. 가짜 상품은 정교해지고, 유통은 더 대담해졌다. 고가의 명품 브랜드만 피해를 보는 것이 아니다. 소비자들이 가짜 상품에 침묵하는 사이 글로벌 시장에 진출한 K브랜드가 똑같이 복제 당하고 있다. 현지 브로커들에게 상표를 선점당해 시장 진입이 막히고, 막대한 소송비로 좌절하고 있다. 국경이 사라진 온라인 시장에서 단속과 모니터링 강화는 한계가 있다. 아시아경제는 코로나19

  • 25.09.1111:16
    ⑦SS급 잡아내는 피노키오랩 'AI'[인터뷰]
    ⑦SS급 잡아내는 피노키오랩 'AI'[인터뷰]

    편집자주전 세계 짝퉁 시장 규모는 2000조원. 가짜 상품은 정교해지고, 유통은 더 대담해졌다. 고가의 명품 브랜드만 피해를 보는 것이 아니다. 소비자들이 가짜 상품에 침묵하는 사이 글로벌 시장에 진출한 K브랜드가 똑같이 복제 당하고 있다. 현지 브로커들에게 상표를 선점당해 시장 진입이 막히고, 막대한 소송비로 좌절하고 있다. 국경이 사라진 온라인 시장에서 단속과 모니터링 강화는 한계가 있다. 아시아경제는 코로나19

  • 25.09.1011:15
    잘나가는 '한국산' 싹 베껴 팔아버리네…'11조 피해' 중국 브로커들에 다 뺏긴다⑤
    잘나가는 '한국산' 싹 베껴 팔아버리네…'11조 피해' 중국 브로커들에 다 뺏긴다⑤

    편집자주전 세계 짝퉁 시장 규모는 2000조원. 가짜 상품은 더 정교해지고, 유통은 더 대담해졌다. 고가의 명품 브랜드만 피해를 보는 것이 아니다. 소비자들이 가짜 상품에 침묵하는 사이 글로벌 시장에 진출한 K-브랜드가 똑같이 복제 당하고 있다. 현지 브로커들에게 상표를 선점당해 시장 진입이 막히고, 막대한 소송비로 좌절하고 있다. 국경이 사라진 온라인 시장에서 단속과 모니터링 강화는 한계가 있다. 아시아경제는 코로

이슈
9·7 주택공급 확대방안
  • 25.09.0716:52
    "집 산 돈 어디서 나왔는지 추적한다"…해외대출·가상화폐 자금조달 명시
    "집 산 돈 어디서 나왔는지 추적한다"…해외대출·가상화폐 자금조달 명시

    정부가 주택공급 대책의 일환으로 관계 기관으로 구성된 조직을 신설하는 등 시장 감독 기능을 강화하기로 했다. 시장 특성상 소수 특이 거래가 적잖은 영향을 끼칠 수 있는 데다 투명성을 낮출 수 있다고 판단해서다. 신설을 검토 중인 조직은 국토교통부를 비롯해 금융위원회, 국세청, 금융감독원 등을 중심으로 한다. 수사 권한을 가진 경찰청도 참여한다. 기획부동산이나 허위매물 등과 관련해 처벌 근거를 마련하는 한편 필요

  • 25.09.0716:28
    김윤덕 국토장관 "매년 신도시급 주택 착공…LH 품질은 과제"
    김윤덕 국토장관 "매년 신도시급 주택 착공…LH 품질은 과제"

    김윤덕 국토교통부 장관은 7일 정부가 발표한 '5년간 수도권에 135만가구 공급' 대책과 관련해 "연평균 27만가구로, 매년 1기 신도시가 조성되는 것과 같은 규모"라며 "착공 기준을 도입해 국민이 체감할 수 있는 공급으로 만들겠다"고 밝혔다. 김 장관은 이날 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 부동산관계장관회의 모두발언에서 "수도권의 경우 2022년 이후 위축된 주택 공급이 아직 회복되지 않았다"며 "수도권 주택 부족을 근

  • 25.09.0716:20
    "정비사업 최대 3년 단축…공공정비 특례·국비보조"
    "정비사업 최대 3년 단축…공공정비 특례·국비보조"

    정부가 7일 주택공급 확대 방안을 내놓으면서 정비사업 제도도 전반적으로 손보기로 했다. 15년 이상 걸리는 사업 기간이 주택공급 확대에 제약인 점을 반영, 절차를 간소화해 사업 기간을 최대 3년 이상 줄이겠다는 구상을 내놨다. 국토부 관계자는 "서울 40만가구를 포함해 수도권에 지정된 정비구역이 총 68만가구로 1기 신도시의 2배 규모"라며 "이 물량이 신속히 공급돼 국민이 체감할 수 있도록 사업 기간을 최대한 단축하고

  • 25.09.0715:28
    "땅 받고도 집 안 짓는데 주택 공급?"… 공급 기준 바꾼다
    "땅 받고도 집 안 짓는데 주택 공급?"… 공급 기준 바꾼다

    정부가 7일 발표한 주택공급 확대방안에서 눈에 띄는 건 과거 공급기준을 통상 '인허가'로 삼다가 '착공'으로 바꾼 부분이다. 사업시행자가 관청으로부터 인허가를 받은 후에도 시장 상황 등에 따라 사업 시점이 제각각인 탓에 일선 국민이 체감하는 것과 괴리감이 있다는 판단이 작용했다. 김윤덕 국토교통부 장관은 이날 부동산 관계장관회의 후 브리핑에서 "그간 개별 사업의 단편적 공급 목표를 제시하거나 체감도 낮은 인허가

  • 25.09.0715:00
    "매해 신도시 하나 공급"…5년간 수도권 135만가구 착공
    "매해 신도시 하나 공급"…5년간 수도권 135만가구 착공

    한국토지주택공사(LH)가 수도권에 조성한 택지를 민간에 파는 대신 직접 주택사업을 하기로 했다. 비주택용지를 용도 전환하는 방식도 적극적으로 활용한다. 기존 공공택지에서는 인허가 등을 단축해 사업속도를 높인다. 노후 공공임대나 공공청사를 재건축하는 한편 학교용지·유휴부지 활용도를 높이기 위해 제도를 손본다. 사업을 더디게 했던 규제를 완화하고 자금조달을 돕는 등 민간 주택공급 여건도 개선하겠다는 계획이다.

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.08.1911:30
    '대통령에 5억 빌려준' 이찬진 금융감독원장[시사쇼]
    '대통령에 5억 빌려준' 이찬진 금융감독원장[시사쇼]

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4시~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD 지난 14일 이재명 대통령의 사법연수원 18기 동기인 이찬진 변호사가 금융감독원장(금감원장)에 임명됐다. 그동안 하마평이 무성했지만, 그의 이름은 거론되지 않았다. '깜짝 인사'라는 평이 나온 이유다. 금감원장은 금융위원장이 제청해 대통령이 임명하는 차관급 자리다. 청문회가 필요 없다. 윤석열 정부

  • 25.08.1008:00
    '10년 묵은 뻔한 의혹'인데 갑자기 왜?…연매출 2300억 '소림사 CEO' 체포 뒷이야기
    '10년 묵은 뻔한 의혹'인데 갑자기 왜?…연매출 2300억 '소림사 CEO' 체포 뒷이야기

    중국 소림사의 주지승이 최근 사찰 자금 횡령과 각종 비리 혐의로 체포되면서 중국 정치권에 큰 파장이 일고 있다. 일각에서는 단순한 종교인의 비리 사건을 넘어 시진핑 국가주석의 권력 구조에 균열이 생기고 있다는 분석까지 제기되고 있다. 화제의 인물인 스융신(釋永信) 소림사 주지는 중국 허난성 불교협회장, 중국 불교협회 부회장, 전국인민대표회의 대의원까지 겸임하며 종교계를 넘어 정치권에서도 막강한 영향력을 행사

  • 25.08.0908:00
    트럼프 새 국방비 기준, GDP 대비 '5%'…재정부담 현실화
    트럼프 새 국방비 기준, GDP 대비 '5%'…재정부담 현실화

    한미 정상회담 개최를 앞두고 미국의 한국 국방비 증액 압력이 주된 의제가 될 것으로 예상되면서 향후 재정압박 우려가 커지고 있다. 엘브리지 콜비 미국 국방부 차관은 최근 "한국이 국방 지출 측면에서 모범이 되고 있다"고 언급한 것을 두고 미국 정부가 국방비 인상을 직접적으로 요구한 것이란 해석까지 나오고 있다. 현재 우리나라는 국내총생산(GDP) 대비 약 2.3% 규모인 61조원 이상의 국방비를 지출하고 있다. 트럼프 행

  • 25.08.0707:32
    이준석 "이 대통령, 우회전 깜빡이 켜고 좌회전은 기만"
    이준석 "이 대통령, 우회전 깜빡이 켜고 좌회전은 기만"

    아시아경제 시사유튜브 '소종섭의 시사쇼'가 이준석 개혁신당 대표를 인터뷰하기 위해 서울 여의도 국회 의원회관으로 찾아간 날은 지난 5일이었다. 오전 11시, 이 대표는 자신의 방에서 컴퓨터 작업에 여념이 없었다. 지방선거에 대비한 시스템을 만드는 중이라고 했다. 선거 비용을 최대한 낮추기 위한 프로그램을 스스로 개발하고 있었다. 그의 방은 여느 의원들 방과는 달랐다. 별다른 장식이 없는 실무형 벤처창업가 사무실 같

  • 25.08.0517:36
    "호박무침·복숭아 좋아하는 이 대통령…부부싸움 도중에도 일단 밥은 먹었다"
    "호박무침·복숭아 좋아하는 이 대통령…부부싸움 도중에도 일단 밥은 먹었다"

    이재명 대통령의 배우자인 김혜경 여사는 2018년 '밥을 지어요(김영사)'라는 책을 냈다. 요리책이지만 이 대통령·김 여사 가족과 관련한 소소한 이야기들도 나와 있다. 이 책에 나와 있는 이 대통령의 식습관과 좋아하는 음식 등을 요약했다. 이 책에 이 대통령은 추천사를 썼다. "내게는 유난히 먹는 것에 대한 기억이 많다. 어릴 적 시골에서는 먹을 수 있는 것과 먹을 수 없는 것으로 구분됐다. 나는 삶은 감자를 먹지 않는다

이시각 랭킹 뉴스

02:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기