LG유플러스, 발달장애 예술인과 함께하는 ‘런치콘서트’ 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

임직원 장애 인식 개선…공연·전시·보조기기 체험까지

LG유플러스는 밀알복지재단, 파라다이스복지재단과 LG유플러스 용산사옥에서 발달장애인 예술인과 함께하는 ‘런치콘서트’를 진행했다. 사진은 밀알복지재단 소속 ‘브릿지온(Bridge On) 앙상블’이 공연을 펼치고 있는 모습. 사진=LG유플러스

AD

LG유플러스는 임직원들의 장애 인식 개선을 위해 발달장애인 예술인과 함께하는 '런치콘서트'를 진행했다고 8일 밝혔다.

'런치콘서트'는 LG유플러스가 사내 문화 확산을 위해 점심시간에 마련한 문화예술 프로그램이다. 이번 행사는 장애인복지 전문기관인 밀알복지재단, 파라다이스복지재단과 협력해 서울 용산사옥에서 열렸다.

공연은 발달장애 연주자로 구성된 밀알복지재단 소속 '브릿지온(Bridge On) 앙상블'이 맡았다. 바이올린·비올라·첼로·플루트·키보드·드럼 등 다양한 악기를 활용해 클래식곡 '헝가리 무곡 제5번'부터 BTS의 '다이너마이트(Dynamite)'까지 다채로운 무대를 선보였다. 아울러 발달장애 화가들로 구성된 '브릿지온 아르떼' 소속 예술가들의 작품 전시회도 함께 열렸다.

체험 프로그램도 병행됐다. 파라다이스복지재단의 지원으로 점자정보단말기, 광학문자판독기 등 장애인 보조 도구를 직접 활용해보는 시간이 마련됐다. 참가자들은 점자단말기에 단어를 입력하거나 눈을 가린 채 지폐 금액을 판독하는 활동을 통해 시각장애인의 일상을 체감했다. 또 전맹 및 저시력 특수 고글을 착용하고 LG유플러스 공식 앱 '당신의 U+', AI 통화 에이전트 '익시오(ixi-O)'를 체험하며 접근성 개선의 필요성을 이해했다.

LG유플러스는 용산사옥에 이어 마곡사옥에서도 발달장애 예술인과 함께하는 런치콘서트를 이어갈 계획이다. 이명섭 LG유플러스 ESG추진팀장은 "공연·전시·체험을 통해 임직원들이 장애에 대한 이해와 공존 가치를 체감할 수 있도록 했다"고 말했다.





AD

정규태 밀알문화예술센터장은 "발달장애 예술인과 함께하는 문화예술 체험은 강연보다 더 큰 울림을 준다"며 "예술로 장애인과 비장애인을 잇는 다리 역할을 이어가겠다"고 강조했다.





박유진 기자 genie@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>