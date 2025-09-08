[클릭 e종목]"두산에너빌리티, 원전 시장 전방위 동시 수혜 본격화"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

KB증권은 8일 두산에너빌리티가 원전 시장 전방위에서 수혜를 입을 것으로 전망했다. 투자의견 매수와 목표주가 8만9000원은 유지했다.

지난 2일 두산에너빌리티의 주요 소형원전(SMR)파트너사인 뉴스케일파워는 지난 2일 미국 테네시밸리전력청(TVA)에 총 6GW의 SMR모듈을 공급하는 협약을 맺었다고 발표했다.

AD

이와 관련해 정혜정 KB증권 연구원은 "뉴스케일파워의 SMR 모듈 용량이 77㎿임을 감안시 78개 모듈 설치에 해당하며, 현재 최종투자결정을 기다리고 있는 루마니아 프로젝트 (모듈 6기, 462㎿)와 비교해도 매우 큰 규모의 프로젝트"라면서 "비록 공급계약 체결은 아니지만, 미국 라바릿지(LavaRidge) 부지에 대한 462㎿ 규모 SMR 건설 검토 소식에 이어 뉴스케일파워의 SMR에 대한 잠재 수요가 확대되고 있으며, 이것이 가시화되고 있다는 점에서 긍정적으로 판단한다"고 분석했다.

정 연구원은 대형원전 부문 수주도 이른 시일 내 가시화될 것으로 내다봤다. 그는 "올해 중 수주 계약이 체결될 체코 원전에 이어, 웨스팅하우스의 불가리아 원전 (2기, 2.2GW)에 대한 주기기 수주도 2026년 중 나올 수 있을 것으로 예상한다"면서 "불가리아 정부는 최종 계약을 2026년 초 완료하는 것을 목표로 하고 있으며, 두산에너빌리티에 대한 원전 주기기 발주 또한 비슷한 시기에 이뤄질 전망"이라고 말했다.

정 연구원은 "한국수력원자력과 웨스팅하우스 간의 비밀협약 내용이 보도된 8월 중순 이후 국내 원전관련주 주가는 크게 요동친 바 있다"면서 "그러나 수출 시장의 분리 및 웨스팅하우스에 대한 로열티 지급 등의 내용은 이미 시장에 알려져 있던 것과 크게 다르지 않았으며, APR1400과 AP1000 모두에 기자재를 공급할 수 있는 두산에너빌리티에 미치는 영향은 제한적"이라고 봤다.





AD

그러면서 "SMR 및 미국 원전 시장 진출 가능성을 고려할 때, 두산에너빌리티는 다방면에서 수혜를 동시에 누릴 수 있을 전망"이라고 덧붙였다.





이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>