매킬로이, 3차 연장 우승… 마지막 홀 8.5m 이글

DP 월드투어 아일랜드 오픈서 4타 차 뒤집기

18번 홀 극적인 이글 동타 성공 연장 환호

유럽 통산 20승 달성, 라그레그렌 준우승

세계랭킹 2위 로리 매킬로이(북아일랜드)가 4타 차 뒤집기에 성공했다.

7일(현지시간) 아일랜드 더블린의 K클럽(파72·7441야드)에서 열린 DP 월드투어 암젠 아일랜드 오픈(총상금 600만 달러) 4라운드에서 6언더파 66타를 작성해 요아킴 라그레그렌(스웨덴)과 동타(17언더파 271타)를 이룬 뒤 18번 홀(파5)에서 속개된 연장 3차전에서 우승 버디를 낚았다. 2016년에 이어 이 대회 두 번째 우승이자 유럽 투어 통산 20승째, 우승 상금은 102만달러(약 14억원)다.

로리 매킬로이가 암젠 아일랜드 오픈 우승 직후 트로피를 들고 미소를 짓고 있다. 더블린(아일랜드)=AP·연합뉴스

매킬로이는 4타 차 공동 4위에서 출발해 이글 1개와 버디 5개, 보기 1개를 엮었다. 1번 홀 보기를 2번 홀 버디로 곧바로 만회한 뒤 4~5번 홀 연속 버디, 9번 홀과 13번 홀에서 다시 버디를 추가하며 우승 경쟁을 이어갔다. 마지막 18번 홀(파5)을 앞두고 선두에 2타 뒤져 역전 우승은 어려워 보였지만 극적인 28피트(약 8.5m) 이글 퍼트를 성공시키며 승부를 연장으로 끌고 갔다.





매킬로이는 18번 홀에서 계속된 연장 1, 2차전에서 버디로 비긴 뒤 연장 3차전에서 우승 버디를 성공시켰다. 라그레그렌은 매킬로이의 18번 홀 이글로 연장을 허용한 뒤 연장 3차전에서 볼을 물에 빠뜨려 무릎을 꿇고 말았다. 매킬로이는 "열광적인 아일랜드 팬들 앞에서 극적인 역전 우승을 거뒀다"고 환호했다. 그는 다음 주 BMW PGA 챔피언십에 출전한 뒤 라이더컵 출전을 위해 미국행 비행기에 오른다.





