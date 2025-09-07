[내일날씨]한낮 30도 무더위 계속…남부는 비 소식

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

아침 최저 17~26도·낮 최고 27~32도

월요일인 내일(8일) 중부지방은 대체로 맑은 가운데 남부지방에 가끔 비가 내리겠다.

7일 기상청에 따르면 다음 날 중부지방은 가끔 구름이 많겠으나 남부지방과 제주도는 대체로 흐린 날씨를 보이겠다. 경남과 전남을 비롯한 남부지방에는 비 소식이 있다. 이번 비는 오는 9일까지 이어지겠다.

9일까지 이어지는 비의 예상 강수량은 ▲광주·전남 30~80㎜(많은 곳 100㎜ 이상) ▲전북 5~40㎜ ▲부산·울산·경남 10~60㎜ ▲대구·경북 5~30㎜ ▲제주도 10~60㎜(많은 곳 80㎜ 이상)다.

일부 강수 지역은 돌풍과 함께 천둥번개가 동반되겠다. 특히 밤부터 9일 오전 사이 전남권과 제주도를 중심으로 시간당 30㎜ 안팎의 매우 강한 비가 예상되니 안전에 유의해야겠다.

당분간 기온은 평년(최저 16~21도, 최고 25~29도)보다 높아 더위가 이어지겠다. 제주도 해안을 중심으로 열대야가 나타나는 곳이 있겠다. 아침 최저기온은 17~26도, 낮 최고기온은 27~32도를 오르내리겠다.

주요 지역 최저기온은 ▲서울 21도 ▲인천 21도 ▲수원 20도 ▲춘천 18도 ▲강릉 21도 ▲청주 21도 ▲대전 20도 ▲전주 21도 ▲광주 23도 ▲대구 23도 ▲부산 26도 ▲제주 27도다. 최고기온은 ▲서울 30도 ▲인천 29도 ▲수원 29도 ▲춘천 29도 ▲강릉 32도 ▲청주 29도 ▲대전 28도 ▲전주 28도 ▲광주 29도 ▲대구 31도 ▲부산 30도 ▲제주 31도다.

미세먼지 농도는 원활한 대기 확산과 강수의 영향으로 전국이 '좋음'∼'보통' 수준을 보이겠다.





바다 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5∼1.5ｍ, 서해 앞바다에서 0.5ｍ로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해·서해·남해 등 모든 바다에서 0.5∼1.5ｍ로 예상된다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr

