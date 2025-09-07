10분만에 만들었는데 분간 안 돼…'AI 인플루언서' 시대 되나

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

“브랜드와 마케팅, 엔터테인먼트의 미래”

부작용 우려…실제 대체할 수 없다는 의견도

최근 사회관계망서비스(SNS)에서 며칠 만에 수백명의 팔로워를 확보한 인플루언서가 인공지능(AI)으로 생성된 가상의 인물인 것으로 밝혀졌다.

지난 1일(현지시간) 파이낸셜타임스(FT)는 '틴슬리'라는 이름의 여대생 인플루언서에 대해 보도했다.

틴슬리는 틱톡에 올린 8초짜리 영상에서 원하는 학교 동아리에 가입하지 못했다고 눈물을 흘렸다. 팔로워들은 틴슬리에게 "힘내라", "포기하지 마" 등의 응원 댓글을 달았다.

그러나 틴슬리는 실리콘밸리 벤처캐피털 그룹 a16z의 올리비아 무어 파트너가 만든 가상 인플루언서인 것으로 밝혀졌다. 무어는 "이런 AI 인플루언서 계정을 만드는 데 10분도 걸리지 않는다"면서 "이것이 브랜드와 마케팅, 엔터테인먼트의 미래가 될 수 있다"고 주장했다.

실제로 글로벌 대기업들도 AI 인플루언서를 적극 활용하고 있다. 패션업체 H&M은 AI로 만든 복제 모델을 광고에 내세웠고, 휴고보스는 50만명의 팔로워를 보유한 AI 인플루언서 이마와 협업했다. FT는 이 분야 경제 규모가 2023년 기준으로 2500억달러(약 345조75000억원)를 넘어섰다고 추산했다.

AI 가상 인플루언서 미아 젤루. 최근 영국 윔블던 테니스 대회를 관람한 영상으로 팔로워 15만명을 모으는 등 화제가 됐다. 미아 젤루 인스타그램 캡처

브랜드 입장에서는 저렴하고 즉각적인 인플루언서 마케팅이 가능하며, 그들에 대한 통제권을 온전히 확보할 수 있다는 장점이 있다. 미디어 제작 스타트업 신세시아의 정책 책임자인 알렉산드로 보이카는 "이는 작은 예산의 소규모 브랜드도 세련되고 스케일이 큰 콘텐츠를 제공할 수 있는 평등화를 이루는 것"이라고 평가했다.

그러나 FT는 기존의 인플루언서와 마케팅 담당자들이 AI 때문에 대체될 것을 두려워하고 있다고 전했다. 빅사이즈 의류 모델이자 인플루언서인 가브리엘라 할리카스는 "모델뿐만 아니라 헤어, 메이크업, 스타일리스트, 사진작가 등 제작자 모두에게 위험한 상황"이라고 말했다.

이같은 AI 인플루언서의 등장에 따른 각종 부작용도 우려된다. 이런 AI 인플루언서는 실제 인물과 분간하기 어려운 경우가 많은 만큼, AI가 사람인 것처럼 광고나 협찬을 받는 사기가 가장 큰 문제다. 또한 AI 인플루언서들이 미의 기준을 비현실적으로 만들 수도 있다. 할리카스는 "AI는 말 그대로 현실이 아니다. 젊은 층과 여성들에게 매우 우려스러운 점"이라고 지적했다.

메타와 틱톡 등 빅테크 기업들이 AI 제작 기능을 선보이며 저품질의 AI 콘텐트가 넘쳐나는 'AI 슬롭(slop)'이 실현될 거라는 지적도 나온다. 음식물 찌꺼기를 뜻하는 슬롭은 AI가 대량으로 찍어내는 저품질의 콘텐츠를 의미한다.





그러나 AI가 인간 인플루언서를 완전히 대체하기는 어렵다는 반론도 있다. 시장조사기관 트윅시에 따르면 실제 인플루언서의 협찬 게시물의 참여율은 AI 인플루언서보다 2.7배 더 높았다. 또 실제 인플루언서의 게시물 1개당 평균 수익은 7만8777달러(약 1억956만원)로 AI 인플루언서의 1694달러(약 236만원)를 크게 앞섰다.





최승우 기자 loonytuna@asiae.co.kr

