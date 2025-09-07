대구시의회, 동대구역 박정희동상 조례 폐지될까?…"불가능"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대구시의회는 8일 오전 기획행정위원회를 열어 '박정희 대통령 기념사업에 관한 조례 폐지 조례안'을 심의한다.

대구시는 홍준표 전 시장이 재임하던 작년 5월, '박정희 기념사업 조례'를 제정했고 그해 12월 동대구역 광장에 동상을 세웠다. 이에 반발한 시민단체들은 대구시민 1만4000여명 서명을 받아 박정희 기념사업 조례를 폐지하는 조례안을 청구했다.

대구시의회 기획행정위원회는 이날 조례 폐지 여부를 놓고 심의를 벌인 뒤 위원장 포함 6명이 표결을 거쳐 본회의로 넘길 예정이다. 대구시의회관계자는 "이날 표결은 기획행정위원회가 민주당 1명, 국민의힘 5명인 의석 분포로 봤을때 조례 폐지 반대가 우세할 예상이지만 주민청구 조례안은 다른 안건과 달리 상임위 의견에 관련없이 본회의에 상정된다"고 설명했다.

이 조례안은 8일 대구시의회 기획행정위원회 심의를 거쳐 오는 12일 본회의에서 최종 심의를 앞두고 있다, 대구시의원 33명 중 국민의힘 32명 민주당 1명인 점을 감안하면 박정희 기념사업 조례는 시민단체의 요구대로 폐지되는 것은 불가능하다.

하지만 국민의힘 대구시의원들 가운데 일부 표이탈이 예상되면서 기권표 또는 조례 폐지 찬성표가 일부 쏟아져 나올수도 있을 것으로 전망된다.

지역정치권에서는 "국민의힘 소속 대구시의원이 대체로 동상건립에 동의하고 있지만 일부는 박정희 동상이 최근 비난을 받고 있는 홍준표 전 시장이 주도했다는 점, 동대구역 광장이 동상 건립 장소로 적절하지않다는 점, 동대구역 박정희 동상이 박정희가 아닌 홍준표를 닮았다는 점 등에서 이의를 제기할 가능성도 있다"고 보고 있다.

한편, 대구지역 시민단체들은 8일 오전 10시 대구시의회 앞에서 조례폐지 촉구 기자회견을 준비중이다. 대구지역 시민단체들은 "대구 시민 1만4000여명의 서명으로 발의된 '박정희 기념사업 지원조례 폐지 조례안'이 지난 5월 발의됐지만 대구시의회는 그동안 처리를 미뤄오다가 뒤늦게 심의 및 의결 일정이 확정됐다"며 "대구시의회 기획행정위원회는 형식적인 찬반 간담회만 진행했을 뿐, 조례 폐지 청구인 대표의 정당한 진술권을 보장하지 않았다"고 밝혔다.

대구시민단체들은 "박정희기념사업지원조례 폐지를 촉구하는 기자회견과 시민 필리버스터, 시의회 현수막 잇기 행사를 진행할 예정이다"고 밝혔다.





한편, 대구시의회는 '박정희 기념사업 조례 폐지'와 관련 지금까지 구체적인 입장을 밝힌 적이 없다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr

