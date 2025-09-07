세한대학교 태권도학과 겨루기ㆍ품새 잇딴 메달 수상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

회장기대학태권도대회 은 3개·동 2개

겨루기 배재홍·배범진, 품새 지준휘 '銀'

품새 김한형·한민 '동' 획득…호성적 거둬

제106회 전국체육대회 상위 입상 '청신호'

세한대학교 태권도학과가 전국대회 겨루기, 품새 부문에서 무더기 메달을 획득했다. 사진 왼쪽부터 품새 입상자 한민, 김한형, 지준휘. 전남도체육회 제공

세한대학교 태권도학과가 전국대회 겨루기, 품새 부문에서 무더기 메달을 가져왔다. 전남 태권도의 위상을 한층 높였다는 평가다.

전라남도체육회와 세한대학교는 지난 3일 전북 고창에서 폐막된 제48회 한국대학태권도연맹 회장기 전국태권도대회에서 은메달 3, 동메달 2개를 획득하는 값진 성과를 거뒀다고 7일 밝혔다.

겨루기 부분 배재홍(4학년, -63kg급 1조), 배범진(1학년, -74kg급 2조), 품새 지준휘(4학년)가 은메달을, 품새의 김한형, 한민(이상 3학년)이 동메달을 목에 걸었다.

송진호 전라남도체육회장은 "전국대회에서 값진 메달을 획득한 세한대학교 태권도학과 선수들이 매우 자랑스럽다"며 "선수들이 꾸준히 기량을 발휘할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.





최공집 세한대학교 태권도학과장은 "학생들이 우수한 성과를 내 매우 기쁘고 행복하다"며 "다가오는 제106회 전국체육대회에서도 우수성적 거양을 위해 최선의 준비를 다하겠다"고 각오를 다졌다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr

