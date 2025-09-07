광주신세계, '타고가요 캐리어' 팝업 열어

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

캐리어·트라이크 결합 신개념 상품

오는 14일까지 할인 프로모션 진행

광주신세계 본관 지하 1층 타고가요 팝업 매장에는 아이가 직접 탈 수 있는 타고가요 캐리어를 만날 수 있다. 광주신세계 제공

㈜광주신세계가 편안한 여행의 필수품인 승용캐리어 '타고가요 캐리어'를 광주·전남에서 최초로 선보인다.

광주신세계는 본관 지하 1층 연결통로에서 2일부터 14일까지 타고가요 캐리어 팝업을 열고 고객들을 만난다.

지난 2023년 새롭게 탄생한 타고가요 캐리어는 캐리어와 트라이크를 결합한 신개념 상품이다. 여행시 아이가 캐리어에 직접 탑승 가능하며, 캐리어를 분리할 수도 있어 아이와 부모 모두에게 편안함을 제공한다.

타고가요 캐리어는 뛰어난 편의성과 남녀노소 구애 받지 않는 실용적인 디자인으로 필수 육아템으로 자리 잡았다. 2024년 대한민국 유아용품 베스트 신상품 대상 및 2025년 대한민국 명품 브랜드 대상을 수상하며 큰 인기를 얻고 있다.





광주신세계 타고가요 팝업매장에서는 오리지널과 스마일, 프리미엄 모델을 만날 수 있다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr

