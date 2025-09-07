사소한 일에 예민, 사춘기 아닐 수도…소아청소년 우울증↑

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"우울·과민 2주 이상 지속된다면 전문가 상담 고민해야"

소아·청소년 우울증 환자가 최근 5년간 70% 넘게 증가했다. 소아·청소년 우울증이 사춘기 반응과 혼돈되는 경우가 많아 치료 사각지대에 노출될 가능성이 크다는 분석이 나왔다.

연합뉴스는 7일 건강보험심사평가원을 인용해 소아·청소년 우울증 환자는 2020년 4만9983명에서 지난해 8만6254명으로 72.6% 증가했다고 보도했다. 같은 기간 국내 우울증 환자가 32.4% 늘어난 것에 비하면 소아·청소년에서 유독 크게 증가한 셈이다.

(해당 사진은 기사와 직접적인 관련이 없습니다.) 픽사베이

AD

이 기간 10∼19세인 10대 환자는 2020년 4만8645명(남성 1만8012명·여성 30633명)에서 지난해 8만3520명(2만9262명·5만4258명)으로 71.7% 늘었다. 10세 미만 환자 역시 1338명(남성 822명·516명)에서 2734명(1793명·941명)으로 104.3% 늘었다.

소아 우울증은 성인 우울증과 마찬가지로 우울감과 의욕 저하가 주요 증상이고, 식욕 저하나 불면증, 집중력 저하 등을 동반하기도 한다. 공부에 집중이 안 된다고 호소하거나 이전에 즐기던 활동에 대한 흥미나 의욕이 사라지는 아이들도 많다. 성인과 달리 주의력결핍행동장애(ADHD), 불안장애 등이 함께 나타나기도 한다.

본인이 우울한 상태를 자각하지 못하는 아이들은 짜증을 내거나 사소한 일에 예민하게 반응하기도 하는데, 이 때문에 사춘기와 혼동되기도 한다.

사춘기 때 흔히 발생하는 감정 기복은 자연스러운 현상이지만 우울증에 의한 감정 변화는 지속적으로 일상생활에 지장을 주기 때문에 치료가 필요하다. 사춘기와 소아 우울증을 구분하려면 부모가 아이의 변화를 관심 있게 지켜보는 게 가장 중요하다. 아이의 우울함이나 과민함이 2주 이상 지속되는지 살펴야 한다.





AD

또 예전에는 즐거웠던 일에 흥미가 떨어지고 즐거워하지 않거나, 수면 패턴이나 식욕의 변화, 평소와 다르게 남들과 어울리고 싶지 않아 하는지도 부모가 확인해 보는 게 좋다.





김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>