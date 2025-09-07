새울원자력본부 후원, 제6회 온양문화축제 '남창천 물빛축제' 성료

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

온양읍 주민화합·지역문화 발전 위한 축제의 장

한국수력원자력 새울원자력본부(본부장 소유섭)는 지난 6일 울산온양읍주민협의회(회장 문정진) 주관으로 열린 제6회 온양문화축제 '2025 남창천 물빛축제'를 지원했다.

제6회 온양 문화축제 '남창천 물빛축제'. 새울원자력본부 제공

이번 축제는 인기가수 축하공연, 지역예술인의 음악공연, 주민 참여 무대 등 다양한 볼거리와 즐길 거리를 선보이며 성황리에 열렸다.

특히 소원등 만들기, 체험 부스, 친환경 장터, 나이아가라 불꽃 연출 등 다양한 부대행사도 함께 진행돼 지역주민과 방문객들로부터 큰 호응을 얻었다.





개막식에서 축사를 맡은 소유섭 새울원자력본부장은 "제6회 온양문화축제가 온양의 문화와 매력을 널리 알리고 주민 화합과 지역 상권 활성화에 기여하는 소중한 시간이 되길 바란다"라며 "새울원자력본부는 앞으로도 지역과 상생하고 지역 발전을 위해 함께 노력하는 든든한 동반자가 되겠다"라고 말했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

