9월 둘째 주 전국 10개 단지서 5512가구 분양[부동산AtoZ]

다음 주에는 전국 10개 단지에서 5512가구가 분양을 시작한다.

6일 부동산R114에 따르면 9월 둘째 주에는 전국 10개 단지에서 총 5512가구(일반분양 3215가구)가 공급된다. 이는 전주 9377가구와 비교할 때 3865가구 줄어든 수치다.

분양을 시작하는 단지는 충남 천안시 부대동 '천안아이파크시티2단지', 경기 수원시 영통동 '망포역푸르지오르마크', 인천 미추홀구 도화동 '두산위브더센트럴도화', 등이다.

천안아이파크시티2단지는 충남 천안시 서북구 부대동에 지하 2층에서 최고 34층 11개동, 1222가구 규모로 조성된다. 이 중 임대물량 245가구를 제외한 977가구를 일반분양한다.

성성호수공원 일대는 부대지구를 포함해 성성, 부성, 업성지구 등 도시개발사업이 진행 중으로 향후 신흥 주거지로 자리매김할 전망이다. 2029년 지하철 1호선 부성역이 개통을 목표하고 있어 대중교통 편의성 향상이 기대된다. 아울러 단지 앞 초등학교 부지가 조성될 계획이다.





서울에서는 소규모 단지 2곳에서 분양한다. 영등포구 '대방역 여의도 더로드캐슬'(46가구)과 마포구 '홍대입구역 센트럴 아르떼 해모로'(52가구) 등이 1순위 청약을 진행한다.





