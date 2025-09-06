소개팅 앱 마이달링, 가입 이벤트…"명품·순금받고 여행가자"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

4050 전용 소개팅 앱 마이달링이 오는 12월31일까지 '론칭 기념 회원 가입 이벤트'를 진행한다.

마이달링 앱은 올해 기준 1990년생 이상만 가입할 수 있으며, 회원이라면 누구나 이벤트에 참여 가능하다.

먼저, 마이달링 앱 내 매칭 화면에서 찜을 가장 많이 받은 남성 회원과 여성 회원 각 1명을 뽑는 '마이달링 매력왕'에 선정되면 명품 지갑을 증정한다.

또한 '마이달링 소통왕'은 앱 내 사회관계망서비스(SNS) 기능인 'TODAY'에서 좋아요를 가장 많이 받은 게시물을 올린 회원에게 주어진다. 마이달링 소통왕에 선정되면 순금 황금쌀 골드바가 제공된다.

아울러 마이달링에서 만난 연인에게 1박2일 커플 여행 패키지 이용권을 주는 '마이달링 커플왕'도 함께 진행된다.

이 밖에도 앱 가입 후 SNS에 마이달링 홍보글을 올리면 참여자 전원에게 스타벅스 커피 쿠폰을 증정하는 '마이달링 홍보왕' 이벤트도 진행된다.





자세한 이벤트 내용은 앱 내 공지사항에서 확인할 수 있다.





박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr

