김동근 의정부시장, e편한세상 신곡 파크프라임아파트 주민 간담회

김동근 의정부시장은 지난 4일 e편한세상 신곡 파크프라임아파트에서 '2025년 찾아가는 U아파트 상담실- 아파트, 사람꽃을 피우다' 간담회를 개최했다.
이번 간담회는 아파트 입주자대표회의의 신청으로 마련된 자리로, 아파트 입주 1년을 맞아 그간의 생활 불편 사항을 돌아보고 개선 과제를 모색하기 위해 추진되었다.
주민들은 정문 앞 불법 유턴 문제, 출퇴근 도로의 불법주차와 쓰레기 무단투기, 버스정류장 및 인도 신설 등 생활 시설 개선을 제기했다. 또한 컨테이너 박스나 틈새 공간을 활용한 작은 도서관 프로젝트, 인근 근린공원의 안전관리와 문화적 활용에 대한 요청도 이어졌다.
특히 주민들은 단순한 불편 사항 제기에 그치지 않고 현장 조사와 타 시군 사례 연구를 통해 구체적이고 실용적인 대안을 제시했다. 시는 주민 의견을 청취하여 현장 적용 가능성과 실효성을 검토한 후 관계부서와 협의하여 우선 추진 과제를 선정하고 단계적으로 개선책을 마련할 방침이다.
김동근 시장은 "오늘 간담회에는 청소년, 아이와 함께 온 젊은 부부, 서울로 출퇴근하는 직장인, 어르신 등 다양한 주민들이 참석해 의견을 나눴다"며 "주민들의 목소리는 다양했지만, 모두 안전한 생활 환경을 조성하는 데 초점이 맞춰져 있어 매우 뜻깊었다"고 말했다.
이어 "앞으로도 이러한 의견을 정책에 적극 반영할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
