김동근 의정부시장, e편한세상 신곡 파크프라임아파트 주민 간담회

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김동근 의정부시장은 지난 4일 e편한세상 신곡 파크프라임아파트에서 '2025년 찾아가는 U아파트 상담실- 아파트, 사람꽃을 피우다' 간담회를 개최했다.

김동근 의정부시장이 지난 4일 이편한세상 신곡 파크프라임아파트에서 '찾아가는 U아파트 상담실'을 진행한 뒤 주민들과 함께 기념사진을 찍고 있다. 의정부시 제공

AD

이번 간담회는 아파트 입주자대표회의의 신청으로 마련된 자리로, 아파트 입주 1년을 맞아 그간의 생활 불편 사항을 돌아보고 개선 과제를 모색하기 위해 추진되었다.

주민들은 정문 앞 불법 유턴 문제, 출퇴근 도로의 불법주차와 쓰레기 무단투기, 버스정류장 및 인도 신설 등 생활 시설 개선을 제기했다. 또한 컨테이너 박스나 틈새 공간을 활용한 작은 도서관 프로젝트, 인근 근린공원의 안전관리와 문화적 활용에 대한 요청도 이어졌다.

특히 주민들은 단순한 불편 사항 제기에 그치지 않고 현장 조사와 타 시군 사례 연구를 통해 구체적이고 실용적인 대안을 제시했다. 시는 주민 의견을 청취하여 현장 적용 가능성과 실효성을 검토한 후 관계부서와 협의하여 우선 추진 과제를 선정하고 단계적으로 개선책을 마련할 방침이다.

김동근 의정부시장이 지난 4일 이편한세상 신곡 파크프라임아파트에서 '찾아가는 U아파트 상담실'을 진행하고 있다. 의정부시 제공

김동근 시장은 "오늘 간담회에는 청소년, 아이와 함께 온 젊은 부부, 서울로 출퇴근하는 직장인, 어르신 등 다양한 주민들이 참석해 의견을 나눴다"며 "주민들의 목소리는 다양했지만, 모두 안전한 생활 환경을 조성하는 데 초점이 맞춰져 있어 매우 뜻깊었다"고 말했다.





AD

이어 "앞으로도 이러한 의견을 정책에 적극 반영할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>