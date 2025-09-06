유엔, 미국과 전후 가자 재건안 논의…총회 의견충돌 막을 수 있을까

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국제연합(UN·유엔)이 지지하는 전후 가자지구 재건 계획안이 미국과 논의되고 있다는 분석이 나왔다.

이스라엘 스데로트에서 내려다 본 가자지구 모습. 연합뉴스

5일(현지시간) 영국 가디언 등 주요 외신에 따르면 재건 계획안에는 전후 가자지구에 1년짜리 전문가 기술관료주의 정부, 국제 안정화군 설치, 하마스 무장 해제, 팔레스타인 대규모 추방 금지 방안 등이 담겨 있다. 마코 루비오 미국 국무장관이 구체적으로 논의에 참여하고 있는 것으로 알려졌다.

관련 논의는 유엔총회가 '팔레스타인 국가 인정' 여부를 둘러싼 각국의 의견 충돌 속에 아수라장으로 돌변하지 않도록 방지하려는 의도가 있다는 분석이다.

유엔은 오는 22일 '팔레스타인 문제의 평화적 해결과 두 국가 해법의 이행을 위한 고위급 국제회의'를 재개하기로 했다. 회의에서 영국, 프랑스, 캐나다, 벨기에, 몰타 등은 팔레스타인을 국가로 인정할 것이 확실시되고 있지만 이스라엘은 이에 대해 반발하고 있다.

미국도 두 국가 해법 회의가 가자지구 전쟁을 장기화하고 하마스에 힘을 실어준다며 재개 결정에 반대했다. 이런 분위기 속에 미국이 유엔 측의 재건안을 수용할지는 불확실하다.





루비오 장관은 최근 유럽 국가들의 팔레스타인 국가 인정 움직임과 관련해 이스라엘이 대응 조치로 서안지구 강제 합병을 위협할 수 있다고 경고해왔다. 또 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 전후 가자지구 안정화 방안과 관련해 구체적인 계획을 밝히지 않은 채 가자지구에 이스라엘군을 영구주둔하거나 팔레스타인 자치구인 요르단강 서안을 강제 합병하는 방안 등을 언급하고 있다.





박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr

