"세상에서 가장 강력하고 위험한 12살"…北김주애 외신도 주목

"차기 지도자 맞다면 가장 강력한 소녀될 것"

털코트·가죽 장갑…달라진 패션도 주목

"세계에서 가장 강력하고 위험한 소녀."

외신이 김정은 북한 국무위원장의 중국 방문길에 동행해 국제적 관심을 한 몸에 받는 딸 주애를 두고 이같이 말했다. 김 위원장이 4대 세습이나 후계자 지정을 염두하고 방중 동행했다는 해석이 나오면서 김주애에 대한 외신 관심도 뜨겁다.

김주애 방중 동행에 외신도 주목

김정은 북한 국무위원장과 딸 김주애. 연합뉴스

AD

영국 텔레그래프는 5일(현지시간) '이 아이가 세상에서 가장 위험한 12살인가'라는 제목의 기사에서 김주애를 집중 분석했다. 매체는 "김주애는 북한 지도자가 유일하게 공개한 자녀이자, 후계자로 유력한 인물"이라고 지목하며 "만약 그녀가 핵무장 은둔 국가의 차기 지도자가 된다면, 세계에서 가장 강력하고 위험한 소녀가 될 것"이라고 했다.

매체는 김주애의 외모와 의상 변화에도 주목했다. 2022년 처음 공개 석상에 등장했을 당시 흰색 패딩점퍼를 입은 앳된 모습과 달리, 이후에는 검은 털코트·가죽 장갑 등 강렬한 이미지를 드러내며 "악인(villain)에 가까운 분위기"를 풍겼다고 묘사했다. 심지어 지난해에는 성인 여성이 입는 시스루 의상을 착용한 채 행사에 참석해 '의도적인 이미지 관리'라는 평가도 나왔다. 김주애는 현재 12~13세로 추정되고 있다.





AD

김 위원장은 지난 2일 중국 전승절 80주년 기념행사 참석을 위해 베이징을 찾았고, 이 과정에서 딸과 동행한 것으로 확인됐다. 그러나 김주애는 공식 행사장에 모습을 드러내지 않았다. 국가정보원은 "김 위원장이 이번 방중에 딸 주애를 동반한 것으로 파악하고 있다"며 "관련 동향을 주시 중"이라고 밝혔다. 해외 공식 일정에 김주애가 함께한 것은 이번이 처음으로, 사실상 후계 구도와 관련된 정치적 신호일 수 있다는 관측이 나온다.





서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>