곡성군, 고향사랑기부제 우수사례 경진대회 '대상'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전국 최초 소아과 진료 성과 등 인정

곡성군이 지난 4일 충북 청주 오송컨벤션센터에서 열린 고향사랑기부제 우수사례 경진대회에서 '대상'을 차지했다. 곡성군 제공

AD

전남 곡성군(군수 조상래)이 지난 4일 충북 청주 오송컨벤션센터(OSCO)에서 열린 고향사랑기부제 우수사례 경진대회에서 '대상'을 차지했다.

행정안전부가 주최한 이번 대회는 '고향사랑의 날'을 기념해 전국 지자체가 고향사랑기부제를 통해 추진한 모금 성과와 혁신 사례를 공유·경쟁하는 자리로, 전문가 심사와 청중평가단 투표를 합산해 수상자를 선정했다.

군은 발표에서 '곡성에 소아과를 선물하세요' 사업을 소개하며 높은 호응을 얻었다. 인구 2만6,000여명의 고위험 소멸지역임에도 불구하고 고향사랑기부금을 활용해 '전국 최초 소아청소년과 출장진료(시즌1)'를 개설했다. 이후 군민 만족도 조사에서 주민의 60% 이상이 상시진료를 원한다는 응답에 따라 곡성군 보건의료원 내 '상시진료(시즌2)'로 사업을 확대 추진했다.

사업 추진 과정에서는 의사 구인, 법령 유권해석, 건강보험심사평가원 시스템 개발 등 법적·제도적 한계가 있었으나, 각 기관과의 지속적인 소통을 통해 해결함으로써 사업 추진의 기틀을 마련했다.

이후 주민 의견을 반영한 정책 환류형 기금사업을 시즌제로 추진해 주민 100%가 만족하는 성과를 거뒀다. 또 주민 90% 이상이 소아과 개설이 기부로 이뤄졌음을 인지하고, 자발적으로 홍보에 나선 것도 주목할 만하다.

이와함께 ▲9,000여명 규모의 '곡성사랑응원단' 활동 ▲전국 유일 기부형 답례품 '곡성사랑 플렉스권' 개발 ▲수혜자 자필 편지 전달 등 차별화된 홍보 전략을 통해 기부 참여와 재기부를 이끌어냈으며, 이를 통해 곡성군의 기부문화 확산과 함께 고향사랑기부 실적 제고에 기여했다.

조상래 군수는 5일 "이번 수상은 곡성군민과 기부자가 함께 이룬 성과다"며 "앞으로도 고향사랑기부제를 통해 주민 생활에 실질적 혜택이 돌아가는 사업을 지속적으로 발굴, 지역소멸 위기를 극복하겠다"고 말했다.

한편 군은 이번 성과를 발판으로 고향사랑기부제를 ▲지역 필수의료 인프라 확충 ▲취약계층 복지 서비스 보강 ▲청년·가족 정주 여건 개선 등에 활용할 계획이다.





AD

또 소아청소년과 상시진료를 안정적으로 정착시키고, 군민 수요가 높은 분야로 지정기부 사업을 확대해 나갈 예정이다. 관광자원을 연계한 기부 프로그램도 발굴해 '기부-관광-지역경제 활성화' 선순환 구조를 구축할 방침이다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>