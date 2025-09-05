무안군의회, 5~12일 임시회…추경안 심사

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

제 303회 임시회 개회를 선포하는 이호성 무안군의장. 무안군의회 제공

전남 무안군의회가 12일까지 8일간 일정으로 제303회 임시회를 열고 본격적인 의정활동에 들어갔다.

이번 회기에는 총 36건의 안건이 상정됐으며, 이 중 의원발의 안건이 17건, 집행부 제출 안건이 19건이다. 특히 올해 두 번째로 편성된 추가경정예산안이 포함돼 군 재정 운영 방향과 효율적 예산 집행 방안이 중점적으로 논의될 예정이다.

5일 열린 제1차 본회의에서는 정은경·박쌍배 의원이 각각 '5분 자유발언'을 통해 지역 현안에 대한 행정 대응 강화를 촉구했다. 정 의원은 의료폐기물 소각장 대응 방안 마련을, 박 의원은 환경시설 갈등 해결을 위한 제도 개선을 강조했다.

이어 김원중 의원이 대표 발의한 '한빛원전 방사선비상계획구역 확대 지정 촉구 건의안'이 만장일치로 가결돼 관계부처에 송부될 예정이다.

이호성 의장은 개회사에서 "군민의 안전과 삶의 질 향상을 최우선으로 삼아 군정 전반을 꼼꼼히 점검하고 합리적 대안을 제시하겠다"고 밝혔다.





임시회 기간 동안 각 상임위와 예결특위에서 안건에 대한 심사가 진행되며, 오는 12일 제2차 본회의에서 최종 의결 후 회기를 마무리할 계획이다.





호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr

