'4대 캠퍼스 시대' 국립창원대, 2026학년도 신입생 수시모집

9월 8~12일 원서 접수

국립창원대학교가 오는 8일부터 12일까지 2026학년도 신입생 수시모집을 한다.

국립창원대는 올해 3월 사천우주항공캠퍼스 개교, 6월 경남도립거창대학, 경남도립남해대학과의 통합 승인으로 2026년 3월 창원, 사천, 거창, 남해 등 '4개 캠퍼스 시대'를 앞두고 있다.

창원·사천캠퍼스는 2026학년도 입학전형에서 전체 선발인원 1916명 중 86.5％인 1658명을 수시모집으로 뽑는다.

수시모집 중 학생부교과의 학업성적우수자전형을 통해 453명, 글로컬인재전형으로 328명을 선발한다.

부산, 울산, 경남 지역 학생을 대상으로 한 학생부종합 지역인재전형 394명, 계열적합인재전형 173명, 그 외 11개 다양한 전형으로 355명을 선발할 계획이다.

학생부교과전형 선발방법은 교과성적 100％이다.

1학년은 국어, 수학, 영어, 사회, 과학 전 과목, 2~3학년은 국어, 수학, 영어, 사회(인문사회계열) 또는 과학(자연계열) 전 과목이 반영된다.

사림아너스학부(자율전공학부)는 1~3학년 국어, 수학, 영어, 사회, 과학 전 과목이 반영된다.

학생부종합의 계열적합인재전형은 1단계 서류평가와 2단계 면접 평가로 진행돼, 지원자의 학교생활기록부를 바탕으로 한 정성적 종합평가에 이어 면접으로 학생을 선발한다.

학생부종합의 지역인재전형은 면접 없이 서류심사만 반영돼 학교생활기록부 교과 성적 50％인 정량평가와 비교과 50％인 정성평가로만 이뤄진다.

국립창원대학교 대학본부. 국립창원대 제공

국립창원대 수시모집 전형 원서접수는 6회(국립창원대 거창캠퍼스, 국립창원대 남해캠퍼스, 타 대학, 재외국민 포함)까지 가능하다.

자율전공학부(무전공)는 2학년 진학 시 모든 학과 100％ 자율 선택이 보장되는 사림아너스학부, 해당 단과대학 소속 학과만 선택 가능한 인문계열 자율전공학부, 사회계열 자율전공학부, 경영계열 자율전공학부, 공학계열 자율전공이 있다.

단, 자율전공학부 학생 선택 불가 학과를 뺀 나머지에서 선택할 수 있다.

글로컬첨단과학기술대학(GAST) 중 이학융합학부와 공학융합학부는 무전공·무학과로 입학해 2학년 전공 배정 시 선택할 수 있다.

이학융합학부는 기초과학부 수리과학전공, 기초과학부 반도체물리학전공, 기초과학부 에너지화학전공, 첨단바이오학부 생명과학전공, 첨단바이오학부 미생물생명공학전공, 첨단바이오학부 생명보건학전공 중 선택하면 된다.

공합융합학부는 기계공학부 스마트모빌리티기계전공, 기계공학부 스마트에너지기계전공, 에너지화학공학과, 메타융합콘텐츠학부 메타융합콘텐츠전공, 인공지능융합공학과, 전기공학과 중 선택할 수 있다.

직장인과 만학도를 위한 맞춤형 전형인 평생학습자전형, 만학도전형, 취업자전형, 특성화고 등을 졸업한 재직자전형은 일하면서 수능 없이 대학에 진학할 수 있고, 야간 및 주말 수업으로 운영된다.

거창캠퍼스는 수시모집 340명, 그중 전문인재전형(교과 성적 60％, 면접 40％) 321명, 만학도전형 포함 3개 전형에서 19명을 선발한다.

남해캠퍼스는 수시모집 350명, 그중 전문인재전형(교과성적 60％, 면접 40％) 297명, 만학도전형 포함 6개 전형에서 53명을 선발한다.

국립창원대 2026학년도 수시모집 전형별 세부 사항은 입학안내 누리집에서 확인하거나 대학 입학과에 문의하면 안내받을 수 있다.

박상희 입학취업처장은 "국립창원대는 변화와 혁신을 향해 끊임없이 노력하고 지역과 함께 세계 속에서 성장하는 글로컬 인재를 양성하며, 방위산업(D), 원자력(N), 스마트제조(A)의 고급인재를 양성하는 첨단 융합캠퍼스로 성장하고, 여러 특성화 전력을 통해 지역 사회와 함께 성장하는 연구 중심 캠퍼스를 지향하고 있다"고 강조했다.





이어 "올해 수시모집에 많은 관심과 지원 바라며, 수험생 모두 2026학년도 대학입학전형에서 좋은 결과를 얻길 응원한다"라고 말했다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr

