코스피, 기관 순매수에 강보합…3200선 안착

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

코스피 지수가 상승세로 장을 시작한 5일 서울 중구 하나은행 딜링룸 지수 현황판에 코스피, 환율 지수가 표시되고 있다. 2025.09.05 윤동주 기자

AD

코스피가 기관의 순매수세에 힘입어 강보합권에서 장을 마감했다.

5일 코스피는 전일 대비 4.29포인트(0.13%) 상승한 3205.12에 거래를 마쳤다. 거래량은 3억237만주로, 거래대금은 9조3347억원으로 잠정 집계됐다.

투자주체별로는 기관이 1324억원을 순매수한 반면 외국인과 개인은 각각 1557억원, 570억원을 순매도했다. 선물시장에서는 기관과 개인이 각각 3068억원, 158억원을 순매도한 반면 외국인은 3191억원을 순매수했다. 프로그램매매는 차익거래에서 74억원, 비차익거래에서 1232억원의 순매도가 발생했다.

업종별로는 등락이 엇갈렸다. 일반서비스업종이 1.69% 상승했고 오락문화 1.45%, 운송창고 1.08%, 건설 1.03%, 섬유의류 0.94%, 보험 0.91%, 금융 0.71%, 부동산 0.63%, 제약 0.53%, IT서비스 0.33%, 통신 0.32% 등이 올랐다. 반면 전기가스업종은 1.58% 하락했고 금속 －0.92%, 운송장비 －0.83%, 기계장비 －0.45% 등은 내렸다.

시가총액 상위권 종목들은 등락이 엇갈렸다. 삼성전자가 0.86% 내렸고 LG에너지솔루션 －2.28%, 한화에어로스페이스 －1.18%, 현대차 －0.68%, 기아 －0.37%, 두산에너빌리티 －1.59%, 셀트리온 －0.71% 등이 하락했다. 반면 SK하이닉스는 3.01% 올랐고 삼성바이오로직스 1.28%, HD현대중공업 0.59%, KB금융 0.09% 등은 상승했다.

이날 상승 종목 수는 451개사로, 하락 종목 수는 404개사로, 보합권은 77개사로 집계됐다.

코스닥지수는 상승 마감했다. 이날 코스닥지수는 전일 대비 5.98포인트(0.74%) 상승한 811.4에 거래를 마쳤다. 투자주체별로는 기관과 외국인이 각각 201억원, 231억원 순매수한 반면 개인은 454억원을 순매도했다.

시가총액 상위권 종목들은 등락이 엇갈렸다. 알테오젠이 1.71% 상승했고 파마리서치 1.29%, 에이비엘바이오 7.85%, 리가켐바이오 1.94%, HLB 2.79%, 리노공업 0.98%, 코오롱티슈진 6.67% 등이 올랐다. 반면 에코프로비엠은 1.1% 하락했고 에코프로 －0.6%, 레인보우로보틱스 －1.07%, 휴젤 －0.6% 등이 내렸다.





AD

한편 서울 외환시장에서 원/달러 환율은 전일 대비 4.4원 내린 1390.9원에 거래되고 있다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>