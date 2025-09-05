푸른아시아, 온실가스 감축 MRV 역량강화 교육 시행

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

(사)푸른아시아는 오는 25일 서울시 중구 프레지던트 호텔 19층 브람스홀에서 '온실가스 감축 MRV(산정·보고·검증) 역량강화 교육'을 시행한다고 5일 밝혔다. 한국에너지공단 주최로 열리는 이번 교육의 운영은 ㈜기후경영연구원, 그린나래솔루션이 함께 수행한다.

교육 대상은 산업 부문 중심으로 △온실가스 감축 사업 추진 희망 기업 △온실가스 감축 사업 수행 중인 기업 △유관기관 및 컨설팅사 등 50명이다. 특히 이번 과정은 온실가스 감축 사업의 신뢰성과 투명성 확보를 위한 핵심 요소인 MRV 체계 전반을 집중적으로 다루고 국제 감축 사업 이해도 제고와 활성화에도 역점을 둔다.

강사진으로는 유엔기후변화협약(UNFCCC) 탄소시장 감독기구 위원을 역임한 오대균 박사를 비롯해 UNFCCC 지정운영기구(DOE·Designated Operational Entity) 소속 전문가들 등 국내 온실가스 감축 분야 권위자들로 구성됐다. 이에 참가자들은 △온실가스 감축사업의 제도적 기반 △MRV 체계 설계와 방법론 △사례 분석 △국제 기준에 따른 사업 추진 전략 등을 체계적으로 학습할 수 있다.

신청은 오는 15일까지 온라인으로 사전 신청할 수 있다. 1개 기관당 최대 2명까지 참석이 가능하나, 지원 현황에 따라 최종 확인 안내 메일을 받은 신청자만 참석할 수 있다. 참가자는 중식, 다과, 기념품(변동 가능)과 함께 교육이 모두 끝나면 수료증도 받을 수 있다.





공동 운영사인 이재원 ㈜기후경영연구원 대표는 "온실가스 감축 사업은 국제 기준에 맞는 MRV 역량 확보가 사업 성패를 좌우하는 핵심 요소"라며 "이번 교육을 통해 감축 사업과 MRV 과정에서 전문적이고 실질적인 대응 역량을 키울 수 있기를 기대한다"고 말했다. 교육 관련 세부 일정 및 접수 방법은 각 주관 기관 안내 채널 및 한국에너지공단 게시판 등을 통해 확인할 수 있다.





이경호 기자 gungho@asiae.co.kr

