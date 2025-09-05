하이트진로, '일품진로' 추석 선물세트 3종 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

일품진로 오크25·일품진로 오크43 기획 세트

다음주부터 전국 대형마트와 농협 등 판매 예정

하이트진로는 추석을 맞아 프리미엄 증류식 소주 브랜드 '일품진로' 선물세트 3종을 출시한다고 5일 밝혔다. 올해는 '일품진로 오크25'를 추가해 다양한 구성과 가격대로 선물세트를 기획했다.

일품진로 선물세트. [사진=하이트진로 제공]

'일품진로 오크25(알코올 도수 25도)' 선물세트는 375㎖ 3병과 전용 온더락잔 2개로 구성했다. '일품진로 오크25'는 완성도 높은 목통 숙성 원액만을 하이트진로의 독자적인 노하우로 블렌딩했다.

'일품진로 오크43(알코올 도수 43도)' 선물세트는 375㎖ 2병과 온더락잔 2개로 구성했다. '일품진로 오크43'은 엄격한 온도, 습도 관리 하에 보관해온 12년 이상 목통 숙성 원액을 블렌딩해 깊고 부드러운 맛을 자랑한다.

하이트진로 100년 증류주 노하우의 정수인 '일품진로(알코올 도수 25도)' 선물세트는 375㎖ 3병과 온더락잔 2개를 담았다. '일품진로'는 향과 풍미가 가장 뛰어난 중간 원액만 사용, 영하의 온도에서 잡미, 불순물을 걸러내는 냉동여과공법 후에 최적의 숙성 기간을 거친다. 깔끔하고 부드러운 목넘김과 은은한 맛을 구현한 것이 특징이다.





오성택 하이트진로 전무는 "이번 명절 선물세트는 소비자에게 폭넓은 선택지를 제공하기 위해 일품진로 오크25를 추가해 더욱 다양하게 구성했다"면서 "대한민국 대표 증류식 소주 브랜드 일품진로는 앞으로도 국내 프리미엄 소주 시장을 이끌며 확대해가겠다"고 밝혔다.





임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr

