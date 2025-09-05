금주하겠다던 기장 "10차례 술 마셨다"…일본항공 음주사건 일파만파

하와이 체류 일본항공 기장 음주 사실고백

당일 항공편 3편에 최대 18시간 지연

해당기장 "지금까지 10차례 술 마셨다" 인정

요주의 인물로 금주결의도 했지만 결국

일본항공(JAL)의 기장 음주 사건이 일파만파 확산하고 있다. 국제선 남성 기장 A씨(64)는 과거에도 음주 전력이 있어 요주의 명단에 올랐고 사측에 금주결의를 했음에도 운항 전날 술을 마시고 검사기록도 조작한 것으로 드러났다.

5일 요미우리신문 등 일본 언론을 종합하면, 일본항공은 전날 기자회견에서 이같은 사실을 밝히고 공식 사과했다. A기장은 지난 8월 28일 오후(현지시간) 하와이 호놀룰루발 주부(나고야)행 항공편에 탑승할 예정이었다. 그러나 전날인 27일 오후, 호텔 객실에서 알코올 도수 9.5%의 맥주(약 550㎖)를 세 병 마셨다. 이튿날인 28일 아침, 호텔 객실에서 자율적으로 알코올 검사를 실시한 결과, 호흡 음주측정에서 1ℓ당 0.45㎎의 알코올이 검출됐다. 그는 출발 직전 이 같은 음주 사실을 회사 측에 보고한 것으로 전해졌다. 이로 인해 원래 탑승할 예정이던 항공편을 포함해 총 3편의 항공기가 최대 18시간까지 지연되며 큰 혼란이 빚어졌고 약 630명의 승객이 피해를 입었다.

일본항공의 조사 결과, A기장은 그 동안 약 60차례에 걸쳐 검사를 진행했는데, 그중 일부 기록의 날짜를 조작한 사실이 확인됐다. 지난해 12월부터 해외 체류 중 음주가 금지된 이후에도 검사 기록에는 여러 차례 조작 흔적이 남아 있었으며, 기장은 "지금까지 체류 중 약 10차례 술을 마셨다"고 설명한 것으로 알려졌다.

일본항공은 지난해 12월에도 호주 멜버른을 출발해 일본 나리타 공항으로 갈 예정이던 항공기의 기장, 부기장이 탑승 전날 멜버른의 한 식당에서 스파클링 와인 한잔씩과 레드 와인 3병을 마셨다. 이들은 신고도 하지 않았고 비행 전 음주 측정에서 알코올이 검출되자 "오류 가능성이 있다"고 수차례 재검사를 실시했다. 결국 비행편은 3시간 11분 지연 출발해 나리타에 도착했고, 3일 뒤에야 두 사람은 규정을 초과해 술을 마셨다는 것을 인정했다. 결국 국토교통성으로부터 행정지도를 받았다. 이 사건으로 일본항공 최고경영자와 이사회 의장은 2개월간 급여 30% 삭감 처분을 받았고, 안전 관리 총책임자는 해당 직무에서 제외됐다.





일본항공은 올해 1월부터 체류지에서의 금주 규정 강화와 함께 음주 위험이 높은 직원들을 '요주의자 명단'에 올리겠다고 발표했다. 이번에 문제가 된 기장도 이 명단에 포함돼 있었으며, 8월에는 산업의학 전문의와 면담을 진행한 끝에 금주를 결의했다고 한다. 일본항공은 기장에 대한 징계 처분을 검토 중이다.





