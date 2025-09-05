3488가구 이문4구역 정비사업 심의 최종 통과…1만4000가구 뉴타운 퍼즐 완성

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지하5층에서 지상43층, 20개동…총 3488가구

"동북권 최대 규모 주택 공급 기여하도록 지원"

이문4구역 재정비촉진지구 주택재개발 정비사업 조감도. 서울시

서울 동대문구 이문·휘경 재정비촉진지구 마지막 사업지인 이문4구역에 대한 정비사업 심의안이 최종 통과됐다. 최고 43층 높이, 3488가구 규모의 공동주택이 들어설 예정이다.

서울시는 제8차 정비사업 통합심의위원회에서 '이문·휘경 재정비촉진지구 이문4구역 주택재개발 정비사업(변경)' 심의안을 건축·경관·교통·공원 분야 통합심의를 통해 최종 통과시켰다고 5일 밝혔다.

이번 결정으로 이문4구역에는 지하 5층에서 지상 43층, 20개동으로 총 3488가구(임대 717가구 포함) 규모의 공동주택과 근린생활시설, 부대복리시설 등이 건립된다. 2027년 상반기 착공 예정이다.

이를 통해 촉진지구 내 먼저 준공된 이문1·휘경3구역 등과 올해 말 준공을 앞둔 이문3구역을 합해 약 1만4000가구에 달하는 대규모 뉴타운이 완성된다.

해당 지역은 북측 신이문역, 서측 외대앞역과 인접해 도심 접근성이 뛰어나다. 단지는 중랑천변 입지 특성을 반영해 동부간선도로에서 볼 때 입체적인 디자인이 구현된다. 주변 주거단지와 조화를 고려한 층수 배치를 해 도시 경관 향상에도 기여할 것으로 전망된다.

아울러 지역주민과 소통하는 열린 주거단지로 계획해 공공보행통로와 생활가로를 중심으로 다양한 외부공간과 부대복리시설을 연결한다. 지역문화센터, 지역공동체센터 등 개방형 커뮤니티시설을 갖춰 특별건축구역 지정 취지에 맞게 지역사회 공공성도 확보한다.

시는 통합심의가 통과됨에 따라 이문4구역 사업시행계획인가 절차를 신속히 진행해 착공 일정을 추진할 계획이다.





최진석 서울시 주택실장은 "이번 통합심의 통과로 이문·휘경 재정비촉진지구를 완성할 이문4구역의 빠른 사업 추진을 통해 동북권 최대 규모 주택 공급에 기여할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 했다.





이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr

