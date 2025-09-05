코빗, 유안타증권 앱 내 가상자산 시세 서비스 오픈

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

가상자산 거래소 코빗은 유안타증권 앱 '티레이더M(MTS)' 내 가상자산 관련 메뉴에 코빗의 시세 정보와 인사이트 코빗 리서치 콘텐츠를 제공한다고 5일 밝혔다.

이번 협업은 전통 금융 플랫폼 사용자들에게 가상자산에 대한 접근성을 높이고, 실시간 정보와 콘텐츠 제공을 통해 사용자 경험을 확장하고자 기획됐다.

유안타증권의 티레이더M에서 확인 가능한 코빗 콘텐츠는 ▲주요 가상자산 실시간 시세 정보 ▲코빗 인사이트 리포트 등으로 구성되어 있다.

실시간 시세 정보에서는 거래대금 기준 상승·하락 순위가 제공돼 이용자가 정보를 쉽고 빠르게 확인할 수 있다. 또한 수준 높은 코빗 리서치 콘텐츠를 통해 자연스럽게 가상자산 정보와 인사이트를 접하며, 복잡하게 느껴질 수 있는 가상자산 시장의 흐름과 기본 개념을 쉽게 이해할 수 있도록 돕는다.





이정우 코빗 CTO 겸 CPO는 "이번 협업은 전통 금융 플랫폼과 가상자산 서비스를 연결하는 의미 있는 시도"라며 "앞으로도 코빗은 다양한 채널을 통해 사용자들이 보다 신뢰할 수 있는 정보 기반으로 가상자산 시장에 접근할 수 있도록 노력할 것"이라고 말했다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr

