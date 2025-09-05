트럼프, '日 자동차 관세 15%' 등 미·일 무역합의 이행 서명…韓은 언제?

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

일본 경제재생상, 각료급 협의 위해 美 출국

도널드 트럼프 미국 대통령이 4일(현지시간) 일본산 자동차 관세를 15%로 낮추는 내용을 포함한 미·일 무역 합의 이행 행정명령에 서명했다고 블룸버그 통신이 보도했다.

로이터연합뉴스

AD

이날 블룸버그는 백악관을 인용해 이번 행정명령에는 미국이 대부분의 일본산 수입품에 기본적으로 15%의 관세를 부과하고, 자동차와 차 부품 등 일부 제품에는 별도의 품목별 관세를 적용하는 내용이 담겼다고 전했다.

앞서 일본은 지난 7월 말 미국에 5500억달러 규모의 투자를 약속하고 자동차 및 쌀 시장을 개방하는 조건으로, 미국으로부터 상호관세와 자동차 관세를 종전 25%에서 각각 15%로 낮추겠다는 약속을 받아냈다. 그러나 합의 세부 내용을 두고 양측이 이견을 보이면서 미국은 자동차 관세 인하를 위한 행정명령 서명을 미뤄왔다. 이에 따라 미국의 대일 자동차 관세는 기존대로 계속 25%가 부과됐다.

특히 양국은 그동안 상호관세 15%에 기존 미국의 대일 관세율을 포함할지 여부를 놓고 입장 차이를 보여왔다. 또한 일본의 5500억달러 대미 투자 방식을 놓고도 갈등이 있었다. 일본은 보증·대출 중심의 펀드 조성을 주장한 반면, 미국은 직접 투자 비중 확대를 요구했다. 미국이 일본의 투자 이행을 확실히 하기 위해 합의의 문서화를 압박했고 결국 일본은 투자뿐 아니라 쌀 수입 확대, 미국산 항공기 구매 등 모든 합의 사항을 문서로 정리하기로 한 것으로 전해졌다.

이와 관련해 아카자와 료세이 일본 경제재생상 역시 각료급 협의를 위해 이날 미국으로 출국했다.

한편 미국은 3500억달러 규모의 대미 투자 등을 조건으로 우리나라에 대해서도 상호관세와 자동차·차 부품 관세를 25%에서 15%로 내리기로 합의했다. 그러나 대미 투자 방식을 놓고 미국이 한국에도 직접 투자 확대를 요구하면서 이견을 보였고, 현재 미국은 한국산 자동차에 여전히 25%의 관세를 적용 중이다.





AD

트럼프 대통령이 일본산 자동차 관세를 15%로 낮추는 행정명령에 서명하면서, 우리 정부로서는 미국으로부터 자동차 관세 15% 적용 시행을 신속히 끌어내야 한다는 압박이 더욱 커질 전망이다.





뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>