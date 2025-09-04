“또 선박 사고” 나이지리아서 여객선 뒤집혀 60명 숨져

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

나이저주 가우사와 인근 하천서 발생

과적·수중 장애물 충돌이 원인 추정

탑승자 100여 명 중 다수 실종

나이지리아, 열악한 도로 사정에 하천 운송 잦아 사고 반복

아프리카 나이지리아 중북부 나이저주 강에서 여객선이 전복돼 최소 60명이 숨졌다. 수십 명이 구조됐으나 여전히 다수는 실종 상태다.

4일(현지시간) 나이저주 비상관리청(NSEMA)에 따르면 사고는 2일 오전 11시쯤 보르구 지역 가우사와 마을 인근 하천에서 발생했다. 말랄레 지역 퉁간술레 마을을 출발한 배는 100명 이상을 태우고 카인지 저수지의 두가 마을로 향하던 중 전복됐다.

NSEMA는 성명에서 "현재까지 확인된 사망자는 60명이며 수색 작업이 진행 중이라 사망자는 더 늘어날 수 있다"고 밝혔다. 현지 매체 데일리트러스트는 과적과 수중 나무 그루터기 충돌을 사고 원인으로 지목했다.

나이지리아에서는 도로 사정이 열악해 하천 운송이 흔하지만, 과적·정비 불량·안전 규정 미준수 등으로 선박 사고가 잦다. 특히 3월~10월 우기에 사고 위험이 높다.

지난달 17일에도 북서부 소코토주에서 승객을 싣고 시장으로 향하던 배가 뒤집혀 40명 넘게 실종됐다. 7월 26일에는 같은 나이저주에서 선박 전복으로 최소 25명이 숨졌다.





현지 매체 더케이블에 따르면 지난해만 나이지리아 하천에서 발생한 선박 사고 사망자는 326명에 달한다.





오유교 기자 5625@asiae.co.kr

