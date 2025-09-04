66년 만에 '북중러 정상' 한자리…北노동신문 대서특필

6면 중 3개 면 방중소식으로 채워
북한 노동당 기관지 노동신문이 4일 김정은 국무위원장의 전날 중국 전승절 80주년 기념 열병식 참석 소식을 대서특필했다.
노동신문은 6면 중 1~3면을 김 위원장의 방중 소식으로 채우며 주민들에게 적극적으로 알렸다고 이날 연합뉴스가 보도했다.
1959년 김일성·마오쩌둥·흐루쇼프 회동 이후 처음
신문 1면에는 김 위원장이 톈안먼 망루에서 시진핑 중국 국가주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령 등 강대국 정상과 어깨를 나란히 한 사진을 상단 우측에 배치했다. 북·중·러 정상이 한자리에 모인 것은 1959년 김일성·마오쩌둥·흐루쇼프 회동 이후 66년 만이다. 이 밖에도 1면에는 김 위원장이 시 주석과 두 손을 맞잡고 활짝 웃는 모습, 시 주석의 배우자 펑리위안 여사와 인사를 나누는 모습을 담아 한때 소원했던 중국과의 관계가 회복됐음을 드러냈다.
신문 2면은 글 없이 사진으로만 지면을 채웠다. 김 위원장이 망루에 오르기 전 각국 정상급 20여명과 레드카펫 위를 걸으면서 담소를 나누는 모습이 주를 이뤘다. 이는 김 위원장의 첫 다자외교 데뷔전이 성공적이었다는 사실을 알리기 위한 것으로 보인다.
김 위원장, 푸틴 전용 리무진에 동승
3면은 열병식 행사 뒤 김 위원장이 시 주석 주재 리셉션에 참가한 모습과 북러 정상회담 소식을 담았다. 신문은 김 위원장이 푸틴 대통령의 전용 리무진 '아우루스'에 동승해 있는 사진을 실었는데, 이는 타스 통신 등 러시아 매체가 보도하지 않았던 사진이다. 김 위원장과 푸틴 대통령은 전날 전승절 연회 뒤 댜오위타이 국빈관에서 2시간 30분간 양자 회담을 했다. 회담 모습을 담은 사진 속에는 두 사람이 껴안는 모습, 김 위원장이 푸틴 대통령의 왼팔을 가볍게 잡으며 활짝 웃는 모습 등이 담겼다.
열병식 행사에 참석했던 우원식 국회의장은 노동신문에서는 단체 사진 속 일부로만 등장했다.
김현정 기자
