'미식도시 거점' 장성군, 외식창업 교육시설 12월 개원

외식분야 창업 전문교육시설이 들어서는 옛 노인복지회관 앞에서 호남대 청년 쉐프들이 포즈를 취하고 있다. 전남 장성군 제공.

전남 장성군은 수선공사를 진행 중인 외식분야 창업 전문교육시설이 오는 12월 개원한다고 4일 밝혔다.

지난 2022년 7월 민선 8기 출범 이후 군은 줄곧 관광 분야 성장에 주력해 왔다. 백양사 연간 방문객 최초 100만명 돌파, 황룡강 길동무 꽃길 축제 및 가을꽃 축제 성공 개최 등 가시적 성과를 거둔 것은 물론 300억원 규모 '장성 원더랜드' 조성 등 중장기 프로젝트에도 잇따라 선정돼 기대를 모았다.

관광 수요와 지역경제를 연계하는 열쇠는 '음식'에서 찾았다. 코로나19 팬데믹 이후 건강한 음식 '붐'이 일면서 백양사 사찰음식이 세계적인 주목을 받았고, 동시에 청정 환경에서 자란 장성산 먹거리도 화제의 중심에 섰다.

농가 직거래를 통해 신선하고 안전한 먹거리를 판매하는 '장성 로컬푸드 첨단직매장'이 개장 3년 만에 누적 매출 300억원을 돌파하며 이러한 인기를 입증했다. 군은 올해 농가 레스토랑 '장성한상'을 열어 '장성 음식 브랜드화'를 위한 새로운 도전에 나섰다.

아울러, 군은 내부 회의, 전문가 의견 청취 등을 통해 중장기적 외식산업 발전을 위해 '사람'을 성장시키는 데 힘쓰기로 의견을 모았다. 지난해 옛 노인복지회관을 활용해 외식분야 창업 교육시설을 구축하기로 하고 '리모델링(수선) 공사 실시설계' 등 필요한 용역을 진행했다.

수선 공사 규모는 용역 결과에 따라 34억원으로 책정됐다. 옛 노인복지회관이 건립된 지 23년 된 노후 건축물이어서 ▲법적 단열기준 충족 ▲방수·창호·전기·통신·가스 등 시설 보강이 불가피했다. 지난 5월부터 착공에 들어갔으며, 오는 11월 말 완공할 예정이다.

교육시설은 지상 2층 1,133㎡ 규모로, 1층에는 조리교육장, 회의실, 사무실 등이 들어선다. 2층에는 베이커리·카페 교육장, 쿠킹 스튜디오 등을 갖출 계획이다. 운영 방식은 군 직영과 위탁기관·단체 공개 모집을 놓고 검토하고 있다.





군 관계자는 "2022년 노인회관 신축으로 쓸모를 잃었던 옛 노인복지회관이 '미식도시 장성' 실현 거점으로 거듭나게 됐다"며 "장성지역 창업인재 육성, 특화 음식 개발 등 청년 창업 및 지역 일자리 창출의 중심 역할을 해줄 것으로 기대한다"고 말했다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr

