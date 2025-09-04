"민생회복 쿠폰 문자에 링크? 절대 누르지 마세요"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

출처 불명 URL 클릭 시 개인·금융정보 위험

카톡 '보호나라' 채널 통해 위험 여부 확인

민생회복 소비쿠폰 2차 지급을 앞두고 이를 악용한 스팸·피싱 피해가 잇따르고 있다. 문자 속 인터넷주소(URL)를 누르면 불법 사이트로 연결되거나 개인정보·금융정보가 탈취되는 피해가 발생할 수 있어 각별한 주의가 필요하다.

기사 이해를 돕기 위한 AI 생성 이미지. 챗GPT

AD

방송통신위원회는 4일 민생회복 소비쿠폰 지급을 빙자한 악성스팸 주의보를 발령했다. '민생회복 쿠폰 도착 안내 지금 받으러 가기'와 같은 문구와 함께 출처 불명의 URL을 첨부해 피해를 유도하는 사례가 확인된 것이다.

방통위는 "낯선 URL을 클릭할 경우 가짜 정부 사이트로 연결돼 무단 송금이나 휴대폰 원격 조작 등 심각한 피해가 발생할 수 있다"고 경고했다. 예방을 위해서는 카카오톡 '보호나라' 채널에서 해당 문자를 복사·붙여넣기 해 정상 여부를 확인하는 것이 안전하다.

만일 불법스팸을 받았을 경우 간편 신고 앱이나 휴대전화 기능으로 한국인터넷진흥원(KISA)에 신고할 수 있다. 방통위와 KISA는 접수된 스팸을 즉시 차단하고 경찰·금융위원회 등과 정보를 공유해 금융사기 문자(피싱·스미싱) 확산을 막을 방침이다.

방통위는 "민생회복 소비쿠폰을 사칭한 스팸이 늘고 있는 만큼 낯선 URL은 절대 누르지 말고 '보호나라' 채널을 통해 반드시 확인하라"며"보안 습관이 가장 확실한 예방책"이라고 강조했다.





AD

한편 민생회복 소비쿠폰 2차 지급은 오는 22일부터 다음달 31일까지 전 국민의 90%를 대상으로 1인당 10만원씩 지급될 예정이다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>