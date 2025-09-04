"보도블록 훼손 블록센스로 해결"…호남대, 창업아이디어 공모전

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

호남대학교 창업교육센터가 최근 재학생, 대학원생·교원을 대상으로 창의적이고 우수한 창업아이디어를 발굴하고 교내 창업문화를 확산하기 위해 '2025-1학기 지역 사회 문제 해결 창업아이디어 공모전'을 개최, 6개 팀을 선정했다. 호남대학교 제공

AD

호남대학교 창업교육센터는 최근 재학생과 대학원생·교원을 대상으로 창의적이고 우수한 창업아이디어를 발굴하고 교내 창업문화를 확산하기 위해 '지역사회 문제해결 창업아이디어 공모전'을 개최, 6개 팀을 선정했다고 4일 밝혔다.

이번 창업아이디어 공모전은 RISE사업단 지원으로 진행됐으며, 지역 사회 문제 해결을 위한 창의적인 창업아이디어라는 주제로 개최됐다.

재학생 부문에서는 대상에 '보도블록·점자블록의 훼손·부적절한 설치 사례 등으로 인해 발생하는 안전 문제 해결방안 블록 센스'를 주제로 한 송우진 학생(컴퓨터공학과 4학년)팀, 최우수상에 '광주 향토 음식을 재해석한 간편식 브랜드'를 주제로 한 정채영 학생(외식조리학과 4학년)팀, 우수상에 '개인별 맞춤 지원 정책 알림이'를 주제로 한 전대혁 학생(컴퓨터공학과 4학년)팀이 선정됐다.

대학원생 및 교원 부문에서는 대상에 '도로 손상 탐지 및 유지보수 관리 시스템'을 주제로 한 이찬호 학생(컴퓨터공학과)팀, 최우수상에 '누구나 상담자가 되고 내담자가 될 수 있는 감정 나눔 앱'을 주제로 한 이세련 교수, 우수상에 '기억을 남기는 건강여행, 광주 효 케어 프로젝트'를 주제로 한 김충호 학생(창업학과)이 선정됐다.

이번 공모전은 지난 5월 26일~6월 20일 재학생, 대학원생 및 교원을 대상으로 창의적인 창업아이디어를 신청받아 진행했으며, 접수된 총 38건의 아이디어 가운데 전문 심사위원의 심사를 통해 6개 팀이 우수작으로 선정됐다.

입상작들은 광주창업포럼(광주창조경제혁신센터)와 연계해 발표 및 멘토링 교육 프로그램으로 연계할 예정이다. 또한 지식재산권 또는 시제품 제작 등 다양한 추가 기회가 주어질 예정이다.





AD

이정탁 창업교육센터장은 "학생들이 보유하고 있는 창의적인 아이디어가 단순한 구상에 그치지 않고, 실제 시제품 제작으로 이어질 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>