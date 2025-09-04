양산시, 조선해양수출상담회로 기업 해외 진출 촉진

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'2025년 국제조선해양수출상담회' 기업 5개사 참가 지원

경남 양산시(시장 나동연)는 지난 4일 경남도와 7개 지자체(양산, 창원, 통영, 김해, 거제, 함안, 고성)와 공동으로 '2025년 국제조선해양수출상담회(Smart & Green Energy Maritime Plaza 2025)'를 개최하고 조선해양 분야 제조기업 5개 사를 파견해 관내 기업의 글로벌 시장 진출을 위한 실질적인 지원에 나섰다.

도내 조선해양 분야 수출기업의 해외판로 개척을 목적으로 창원 컨벤션센터에서(CECO) 개최된 이번 수출상담회는 경남테크노파크, 경남조선해양기자재협동조합, 한국무역협회, 대한무역투자진흥공사(KOTRA) 공동 주관으로 도내 46개 사가 참여한 가운데 성황리에 개최됐다.

국제조선해양수출상담회. 양산시 제공

올해 초청된 바이어는 중국, 일본, 인도, 인도네시아 등 15개국 45개 사의 △선주·해운사 △조선소·설계전문업체 △선박관리업체·수리조선소 △조선기자재 에이전트 등 조선해양 산업과 밀접하게 관련된 4개 분야로 구성되었으며, 이들과 참가 기업 간에는 제품 구매 가능성이 높은 1:1 매칭 상담이 진행됐다.

시는 지난 3월부터 참가기업 모집에 나서 총 5개 사 △건세고압(나선형 엘보), △동화TCA(동합금 파이프 튜브, 라운드 바, 코일 등), △한국유체기계(선박용 공기 진공펌프), △고려필터(스트레이너), △매직코리아(마코 유수분리필터 등)를 선정했으며 바이어 초청비, 통역비 등 실질적인 상담 운영에 필요한 제반 비용 등을 지원했다.

이들 기업은 수출상담회에서 해외 40여개 사의 바이어와 연속적인 1:1 매칭 상담뿐만 아니라 홍보물 제작 지원, 운송료 지원, 통관과 계약서 작성 전문가 상담회 등 수출역량 강화를 위한 다양한 혜택을 받기도 했다.

이번 상담회를 계기로 시는 경남의 주력산업인 조선해양 산업 분야에 관내 유망 기업의 입지를 견고히 하고 해외판로 개척 지원을 확대할 방침이며, 특히 상담회를 통해 발굴된 해외 바이어와의 상담실적이 계약·수출로 이어질 수 있도록 해외거래처 관리를 위한 지원도 강화할 계획이다.





2006년에 시작된 수출상담회는 올해로 11회째를 맞이, 매년 하반기 개최되며 지난해에는 인도네시아, 중국, 아랍에미리트(UAE) 등 7개국 34개 사의 해외바이어를 초청했고, 도내 45개 사의 유망기업이 참여해 198건, 1억 8000만달러의 수출 상담실적을 올렸다.





