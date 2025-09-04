대변인의 '탈당' 선언…강미정 "조국혁신당, 성추행 피해자 절규 외면"

성추행·괴롭힘 사건 대응 비판

"윤리위·인사위 가해자 편들어"

혁신당 "절차 모두 완료" 반박

강미정 조국혁신당 대변인은 4일 성비위 문제에 대한 당내 미온적 대응과 피해자에 대한 2차 가해 등을 문제 삼으며 탈당을 선언했다.

강 대변인은 이날 국회에서 열린 기자회견에서 "(성비위 논란과 관련해) 처음에는 혼자 감내하면 될 일이라고 여겼고, 언젠가 가해자들이 부끄러움을 알 것이라고 믿었다"면서 "하지만 저보다 더 어린, 사회 초년생 피해자들의 목소리가 들렸고 그들의 손을 잡기로 했다"고 탈당 배경을 설명했다. 그는 "당내 성추행 및 괴롭힘 사건의 피해자 중 한 명은 지난달에 당을 떠났다"면서 "해당 사건과 관련해서 당의 쇄신을 외쳤던 세종시당 위원장은 1일 제명됐다. 함께 했던 운영위원 3명도 징계를 받았다"고 전했다.

강 대변인은 일련의 사건에 대한 혁신당의 대응을 비판했다. 그는 "당은 피해자들의 절규를 외면했다. 윤리위와 인사위는 가해자와 가까운 인물들로 채워져 있었고 외부 조사기구 설치 요구는 한 달이 넘도록 받아들여지지 않았다"면서 "피해자들에게는 또 다른 가해가 쏟아졌다"고 비판했다. 강 대변인은 "사건이 접수된 지 다섯 달이 되어 가는 지금까지도 당의 피해자 지원 대책은 그 어떤 것도 마련되지 않았다"고 덧붙였다. 당의 징계결과에도 문제를 제기했다.

"오늘 조국혁신당을 떠난다"며 탈당을 알린 그는 "당은 떠나지만, 우리 사회를 혁신하는 길은 절대 버리지 않겠다고 약속한다. 불의에는 침묵하지 않고 작은 목소리를 끝까지 증폭시키겠다"고 약속했다.





한편 혁신당은 입장문을 통해 사건 조사 및 처리 과정과 관련한 주장을 반박했다. 혁신당은 "성비위 및 괴롭힘 사건과 관련해 당헌·당규에 따라 피해자 요구사항을 모두 수용한 관련 절차를 모두 마쳤다"며 "피해자 측 요청으로 외부기관이 조사를 전담하여 진행했고, 당 외부인사로 구성된 인권특위의 점검도 받았다"고 밝혔다.





