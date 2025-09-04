DDP 인근 광희동 일대 도시정비형 재개발 정비구역 지정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

정비유형별 30개소 지정…대규모 개발 가능해져

5호선 동대문역사공원역 연결 지하도로도 계획

동대문역사문화공원역 인근 광희동 일대가 도시정비형 재개발 정비구역으로 지정됐다. 시는 30개 지구별 용적률 등 기준을 마련하는 한편 지하철역과 이어지는 지상공원 하부 지하도로 등을 계획했다.

중구 광희동 34-1번지 일대 광희동 도시정비형 재개발 정비구역 위치도. 서울시 제공

서울시는 제14차 도시계획위원회를 열어 중구 광희동 34-1번지 일대 '광희동 도시정비형 재개발 정비구역 지정·정비계획 결정 및 경관심의(안)'을 수정가결했다고 4일 밝혔다.

시는 민간 주도 정비사업 과정에서 공공성을 확보하기 위해 광희동 도시정비형 재개발 정비계획 마련을 추진해왔다. 녹지생태도심 조성을 위해 퇴계로변~청계천, 세운~도심동측, 마른내로변에 공원, 개방형녹지를 배치해 보행·녹지 공간 조성을 유도한다.

정비계획에는 정비유형별 총 30개소의 지구를 계획해 유형별 건폐율, 용적률, 높이 등 건축물 밀도 등이 포함돼있다. 시는 이번 심의를 통해 도심 경쟁력 강화와 주변지 개발 현황을 고려해 기준높이를 70m에서 20m를 추가 완화할 수 있도록 했다.

중구 광희동 34-1번지 일대 광희동 도시정비형 재개발 정비계획안. 서울시 제공

을지스타몰(4구역)과 5호선 동대문역사문화공원 지하철역으로 이어지도록 지상 공원의 하부에 지하도로(보행전용)를 계획했다.

DDP(동대문디자인플라자)와 인접한 사업지 특성을 고려해 관광숙박시설, 관광지원시설(관광안내소 등), 뷰티·패션용도시설 등을 유도하기 위한 인센티브 계획을 수립했다.

지금까지는 건축허가를 통한 단독개발 방식으로 운영되어 왔으나, 이번 정비구역이 지정에 따라 도로, 공원 등 열악한 기반시설을 정비하고 을지로2가구역 SK빌딩 등과 같은 대규모 개발이 가능해졌다.

이번 정비계획은 향후 각 사업지구별로 사업계획을 수립할 때 지침이 되는 공공정비계획이며, 구체적인 사업계획은 주민제안을 통해 확정된다.





조남준 서울시 도시공간본부장은 "광희동 일대는 개발에 대한 관심이높은 지역으로 이번 정비계획 결정에 따라 낙후된 대상지 일대를 패션과 뷰티산업 중심지로 활성화하고 주거·관광 등 복합용도가 어울러질수 있는 정비방안을 마련하고, 이를 통해 지역 경쟁력을 높이고 서울도심부 위상에 맞는 공간으로 재편될 것으로 기대한다"고 말했다.





한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr

