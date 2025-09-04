충남 농산물, 홍콩 박람회서 세계시장 사로잡다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

신품종 딸기·배·샤인머스캣 출품…해외 바이어와 수출 협약 성과

AD

충남도가 아시아 최대 신선농산물 박람회에서 스마트팜 신품종 딸기와 배, 샤인머스캇 포도로 해외 바이어의 눈과 입을 사로잡았다. 현장에서는 수출 협약이 이어지며 충남 농산물이 세계 무대에서 경쟁력을 입증했다.

도는 홍콩에서 열린 '2025 홍콩 신선농산물 박람회(Asia Fruit Logistica)'에 참가해 도내 신품종 농산물을 알리고 해외 바이어와 수출 상담을 진행했다고 4일 밝혔다.

아시아 유일의 신선농산물 전문 박람회인 이번 행사는 지난 3일부터 오는 5일까지 열리며, 홍콩은 물론 베트남·태국·말레이시아·인도네시아·미국 등 글로벌 바이어와 생산자가 대거 참여했다.

도는 국내 참가자 중 유일하게 스마트팜에서 재배한 여름 딸기를 전시해 눈길을 끌었다.

이어 비타베리·핑크캔디·골드베리 등 신품종 딸기와 신화·그린시스 등 신품종 배를 선보였으며, 맞춤형 수출 상담을 통해 해외 유통망 확대 가능성을 열었다.

특히 서산 샤인머스캣 포도는 베트남과 태국 바이어와 수출 협약을 체결하는 성과를 거뒀고, 미국 바이어와는 배의 온라인 쇼핑몰 입점과 현지 홍보 판촉까지 협의하는 등 실질적인 성과를 거뒀다.





AD

도 관계자는 "이번 박람회는 충남 농산물이 해외에서 인정받을 수 있는 계기였다"며 "앞으로도 수출 특화 품종 개발, 저온 유통 체계 구축 등으로 농가 소득 증대와 스마트팜 확산에 앞장서겠다"고 말했다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>