강남구, 민·관 협력으로 광평공원 개방…통학로도 새 단장

사유지 개방해 예산 104억 절감

서울 강남구(구청장 조성명)가 주민들의 오랜 숙원이던 광평공원(일원동 189번지 광수산 일대, 2만2662㎡) 조성 사업을 마무리하고 4일부터 개방했다. 공원과 연결된 왕북초등학교 통학로 개선 사업도 함께 완료했다.

광평공원 조감도. 강남구 제공.

광수산은 세종대왕의 아들인 광평대군의 묘역이 자리한 산림으로, 서울 도심 인근에 남은 왕가 묘역 중 원형 보존 상태가 가장 양호한 곳이다. 그러나 공유지와 사유지가 뒤섞여 일반에 개방되지 못한 채 사실상 도심 속 숨은 산림자원으로 남아 있었다.

구는 올해 광평대군 탄신 600주년을 맞아 광수산 초입에 광평공원을 조성, 숲과 역사를 주민들에게 돌려줬다. 이 과정에서 삼성생명 등 토지 소유주와 협의해 사유지 1만960㎡를 공원 공간으로 개방하게 하며 보상 절차 없이 협력 모델을 구축, 약 104억원의 예산을 절감했다.

구는 훼손된 토지 복원과 수목 정비를 거쳐 산책로, 잔디마당, 테마 정원 등 주민 휴식공간을 마련했으며, 광평대군 묘역으로 이어지는 산책길 개선으로 역사문화 체험 가치도 더했다.

삼성서울병원 인근의 입지를 살려 환자와 보호자에게 힐링 공간을 제공하고, 어린이들이 숲 체험 학습을 즐길 수 있는 도심 속 생태공간으로 활용될 것으로 기대된다.

왕북초등학교 통학로 개선 사업도 병행됐다. 차량 통행이 빈번하고 인도가 좁아 안전사고 위험이 컸던 200m 구간을 정비해 인도 폭을 넓히고 경계 단차를 해소했다. 또 LED 바닥조명, 라인조명 등 경관조명을 설치해 어두운 밤길을 환하게 밝혔다. 가로변 띠녹지와 포켓쉼터도 함께 조성돼 학생과 학부모는 물론 주민 누구나 안전하게 이동하며 잠시 휴식할 수 있는 보행 환경이 갖춰졌다.





조성명 강남구청장은 “강남구 개청 50주년과 광평대군 탄신 600주년에 맞춰 탄생한 광평공원은 구민의 오랜 바람이 실현된 상징적 공간”이라며, “단순한 숲 개방과 통학로 개선을 넘어 강남의 새로운 생태·문화 랜드마크로 자리매김하길 바란다”고 말했다. 이어 “앞으로도 자연과 안전, 문화와 역사가 살아 숨 쉬는 강남을 만들며, 주민과 함께 미래 100년을 준비해 나가겠다”고 덧붙였다.





