고양시, 고액체납자 압류품 온라인 공매서 96% 낙찰

총 83점 중 80점 낙찰

5 600만원 확보

유찰 물품 11월 재공매

경기 고양특례시(시장 이동환)는 경기도 주관으로 진행된 '온라인 동산 합동 공매'에서 96%에 달하는 높은 낙찰률과 함께 약 5600만원의 낙찰대금을 확보하는 성과를 거뒀다고 4일 밝혔다.

경기도 주관으로 진행된 '온라인 동산 합동 공매'. 고양특례시 제공

이번 공매는 고액·상습 체납자의 거주지 수색을 통해 확보한 귀금속·명품 가방·시계·전자제품 등 고가 동산을 공개 매각해 체납세금을 환수하기 위한 조치로, 시민들의 높은 관심 속에 진행됐다.

총 83점을 출품해 80점이 낙찰됐으며, 확보된 낙찰대금은 대부분 지방세 체납액 충당에 사용될 예정이다.

경기도 전체적으로는 총 522점 중 420점이 낙찰돼 평균 낙찰률은 80.5%를 기록했으며, 낙찰대금은 총 3억200만원에 달한다.

한편, 이번 공매에서 유찰되었거나 낙찰자가 대금을 납부하지 않은 물품, 그리고 추가 압류된 물품은 오는 11월 중 온라인 공매를 통해 다시 매각될 예정이다.





시 관계자는 "온라인 공매는 체납자의 은닉 재산을 끝까지 추적해 세금을 환수하는 강력한 징수 수단"이라며 "앞으로도 공정한 조세 질서 확립을 위해 강도 높은 체납세 징수 활동을 이어 가겠다"고 말했다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

