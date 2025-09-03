경남야구소프트볼협회, 스포츠공정위원회 위촉식 가져

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경남야구소프트볼협회(이하 '협회')는 3일 오후 협회 사무실에서 '경남야구소프트볼협회 스포츠공정위원회 위촉식'을 열었다.

경남야구소프트볼협회 스포츠공정위원회 위촉식 단체 사진.

AD

이날 위원회에는 김상수 경남야구소프트볼협회 회장, 김승현 고문 및 스포츠 관련 전문가 등 위원 7명이 참석했다.

이번 위촉식에서는 스포츠공정위원회 위원 신규 구성에 따른 위촉식과 함께 위원장 선임 및 지역의 야구소프트볼 관련 현안 등을 논의했다.

김상수 협회 회장은 "공정위원회가 앞으로 지역사회에 엘리트, 생활체육 활성화에 기여함은 물론 체육인들이 스포츠 활동 속에 가치와 인식을 확산하고 지속가능한 발전에 기여할 수 있길 기대한다"라고 말했다.





AD

경남야구소프트볼협회 스포츠공정위원회는 향후 협회 각종 규정의 총괄 관리할뿐 아니라 협회 관련 단체, 개인의 공적에 대한 포상과 비위에 대해 징계를 하는 역할을 활발히 할 예정이다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>