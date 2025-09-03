서해5도 주민 배표 없어 발동동…옹진군의회, '주민 우선권' 조례 가결

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

인천시가 연안 여객선 요금을 시내버스 수준으로 낮춰 관광객이 늘어났지만 정작 섬 주민들이 배표를 구하지 못하게 되자 지방의회가 대책을 담은 조례를 만들었다.

옹진군의회는 3일 제251회 임시회 본회의를 열고 더불어민주당 이의명 의원((백령·대청면))이 대표 발의한 '옹진군 서해 5도서 주민 여객선 우선 승선권 확보 지원 조례안'을 수정·가결했다.

해당 조례는 백령도, 대청도. 소청도, 연평도, 소연평도 등 서해5도 주민이 육지를 원활히 다닐 수 있도록 여객선사가 주민 전용 승선권을 확보하는 내용이 담겼다.

조례에 따르면 여객선사는 최근 3년간 주민 이용실적을 토대로 하루 평균 필요한 주민 우선 승선권을 현장 발권분으로 확보해야 하고, 출항 전까지 발권되지 않은 손실분은 옹진군과 여객선사가 나눠서 부담한다.

옹진군 관계자는 "현재 연평도 주민들은 배표를 구하는 데 큰 어려움이 없어 백령도 항로를 우선 검토할 계획"이라며 "전용 좌석 발권 시스템 구축 등 유관기관과 협의할 사항이 많아 사업 시행 시점은 확정하기 어렵다"고 밝혔다.

올해 '인천 아이(i) 바다패스' 도입으로 인천시민은 편도 1500원으로 14개 항로 연안여객선을 이용할 수 있다. 인천시

인천∼백령도 항로의 경우 선사가 항차마다 섬 주민 전용 좌석 60석을 확보해 현장 발권하고 있지만, 주민들은 배표를 구하는 데 어려움을 호소하고 있다.

인천시는 전국 최초로 연안여객선 요금을 왕복 3000원(편도 1500원)으로 낮춘 '인천 I-바다패스' 사업을 올해부터 시행했다.

이는 육상 대중교통 요금과 비교해 상대적으로 비싼 해상교통 운임의 부담을 줄여 여객선의 대중교통화를 실현하고 섬지역 경제를 활성화하기 위한 것이다.





그동안 강화군·옹진군 섬에 거주하는 주민들만 시내버스 요금으로 여객선을 탈 수 있었지만, 지금은 모든 인천시민이 같은 혜택을 보고 있다. 또 타 시·도 주민에 대해서는 정규운임 지원 비율을 50%에서 70%까지 확대했다.





