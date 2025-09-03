김혜경 여사, '키아프·프리즈 서울' 개막행사 참석…"가장 한국적인 것이 가장 세계적인 것"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

키아프 서울, 20여 개국 175개 국내외 화랑 참석

이재명 대통령의 부인 김혜경 여사가 3일 오전 아시아 최대 미술축제인 '키아프·프리즈 서울 2025' 개막행사에 참석했다고 대통령실이 밝혔다.

올해로 24회차를 맞이한 키아프 서울은 7일까지 코엑스에서 열리며, 세계 3대 아트페어인 프리즈와 4년째 공동으로 개최했다. 주요 작가 브라크, 쿠사마 야요이, 박수근, 김환기 등을 포함해 키아프 서울에는 20여 개국에서 175개 국내외 화랑이, 프리즈 서울에는 120여 개 국내외 화랑이 참가했다.

김 여사는 "최근 K컬처의 위상이 더욱 높아지면서, 전국의 미술관이나 갤러리에도 외국인 관람객이 대폭 늘었다"면서 "세계적인 갤러리와 재능 있는 작가들이 한데 모여 빚어내는 예술의 향연이 서울을 더욱 활기차고 매력적인 도시로 만들어 줄 것"이라며 키아프·프리즈 서울 개막행사를 격려했다.

김 여사는 구자열 키아프 서울 조직위원장, 이성훈 한국화랑협회장, 사이먼 폭스 프리즈 서울 최고경영자 등과 함께 국내외 대표 화랑들이 소개하는 작품들을 직접 관람하기도 했다. 또 해외 화랑 관계자와 작품을 감상하며 케이팝 데몬 헌터스 내용을 나누기도 하고, AI를 활용한 작품에 놀라움을 표하기도 했다고 전은수 대통령실 부대변인은 전했다.





김 여사는 참석자들과 함께 행사를 관람하며 "한국적인 멋이 녹아들어 있는 작품들도 많다. 가장 한국적인 것이 가장 세계적인 것이다" 라며 세계 미술시장에서 바라보는 한국미술, 국내 미술시장 성장 방안 등에 대한 의견도 청취했다고 전 부대변인은 설명했다.





