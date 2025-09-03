소방청, 내년 예산 3295억원…'첨단 재난대응 기술' 투자

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

소방청이 내년 예산안으로 3295억원을 편성했다. 국민 생활과 직결된 안전망을 촘촘히 보강하고, 첨단 재난대응 기술에 대한 투자를 확대한다는 방침이다.

소방청은 2026년 정부 예산안으로 전년(3311억원)보다 0.5% 감소한 3295억원을 편성했다고 3일 밝혔다. 규모는 줄었지만, 국립소방병원 건립 등 완료된 사업을 제외하면 실질적으로는 744억원 늘어났다는 설명이다. 특히 R&D 예산은 64.9% 확대됐다.

산불·화학재난 등에 사용할 수 있는 특수 소방장비 확충을 위해 182억원을 투입한다. 산불 진화를 위한 중형 헬기 1대, 초대형 물탱크 차량 4대, 고성능 화학차 2대가 신규 도입된다. 여기에 더해 소규모 인력으로 운용할 수 있는 중용량포방사시스템을 전국 4개 중앙119구조본부 소속 화학센터에 보급한다.

아울러 2026년부터 2028년까지 3년간 전국 노후 아파트 149만8000세대에 연기감지기를 보급하는 예산도 편성됐다. 2026년부터 2030년까지 산림 인접 마을 2280곳에 비상소화장치를 설치하는 예산도 담겼다. 주거지와 생활 공간의 화재 안전을 높이는 동시에 최근 자주 발생하고 있는 대형 산불 확산을 사전에 차단하기 위한 장기 대책이다.

소방 R&D 예산은 전년 대비 64.9% 증가한 503억원이다. 앞서 이재명 대통령은 국민의 안전을 더욱 두텁게 하고, 더불어 소방관 보호를 위해 첨단 소방장비 도입에 필요한 소방 R&D 역량을 강화하라고 지시한 바 있다. 신규 과제 ▲미래인프라 화재위험 대응을 위한 소방 기술 개발 ▲기후위기형 복합재난 대응 기술 개발 등 5개를 포함해 총 17개 사업이 추진된다.

재난 현장에 지속적으로 노출되는 소방공무원의 정신적·신체적 건강을 지키기 위한 지원도 강화된다. 찾아가는 상담실 상담사 18명을 추가 배치하고, 스트레스 회복력 강화 프로그램 참여자 200명을 확대하는 등 보건·안전사업 예산으로 51억원이 편성됐다.

내년 3월 시범진료 후 6월 정식 개원을 하는 국립소방병원 운영에는 394억원이 투입된다. 국립소방병원은 소방공무원의 직무 관련 상병 치료와 유해인자 노출 관리 등을 전담하는 국가 최초의 소방 전문 의료기관이다.

아울러 일반회계 외에도 9775억원의 별도 재원이 확보됐다. 소방심신수련원 건립을 위한 국유재산관리기금 144억원, 구조·구급장비 확충을 위한 응급의료기금 422억원, 소방안전교부세 9209억 원 등이다.





오승훈 소방청 기획조정관은 "이번 예산안은 국민 생활과 직결된 민생 안전망을 더욱 강화하고, 첨단 기술을 접목해 미래 재난에 대비하는 기반을 마련하는 데 초점을 뒀다"며 "재정 혁신 기조 속에서도 국민이 체감할 수 있는 소방 서비스를 확대해 나가겠다"고 밝혔다.





김영원 기자 forever@asiae.co.kr

