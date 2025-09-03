LG전자, '프리즈 서울'서 올레드 TV로 故박서보 화백 대표작 구현

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

아트페어 '프리즈 서울', 3일 개막

LG전자, 헤드라인 파트너로 참가

'거장' 故박서보 작품 올레드TV로 구현

대표작 '묘법' 연작과 미디어아트 함께 전시

올레드 TV 16대· 스탠바이미2 25대 활용

작가의 작품 세계를 디지털로 재구성

LG전자는 3~6일 서울 코엑스에서 열리는 세계적인 아트페어 '프리즈 서울 2025'에 4년 연속 공식 헤드라인 파트너로 참가한다고 밝혔다. 이번 전시에선 한국 단색화의 거장 고(故) 박서보 화백의 대표작품인 '묘법' 연작 회화 8점과 이를 재해석해 LG 올레드 TV로 구현한 미디어아트 작품을 함께 선보인다.

LG전자가 '프리즈 서울 2025'에서 한국 단색화 거장 故 박서보 화백의 작품을 LG 올레드 TV의 독보적인 화질로 재해석한 미디어아트 작품으로 선보인다. 사진은 프리즈 서울 2025가 진행되는 서울 코엑스에 마련된 'LG OLED TV 라운지' 전시장 입구 전경. LG 올레드 TV의 뛰어난 색 표현 기술을 통해 작가가 자연에서 담아낸 고유한 색감을 있는 그대로 표현한 미디어아트를 원작과 비교하며 감상할 수 있다. 사진=LG전자

작품들은 서울 코엑스 D홀에 마련된 'LG OLED TV 라운지'에 전시됐다. 주제는 'Park Seo-Bo x LG OLED TV: 자연에서 빌려온 色'으로 원작과 미디어아트가 교차로 관람객들의 이목을 사로잡는다. 이를 통해 관람객들은 LG 올레드 TV의 뛰어난 색 표현 기술을 통해 작가가 자연에서 담아낸 고유한 색감을 있는 그대로 표현한 미디어아트를 원작과 비교하며 함께 감상할 수 있다.

LG전자는 현장에 올레드 TV 총 16대와 스탠바이미2 25대를 설치해 박서보 화백의 작품 세계를 디지털 방식으로 재구성했다. 특히 전시장 중앙에는 박제성 서울대 미술대학 교수가 박 화백이 붉은 단풍에 영감받아 그린 묘법 작품을 인공지능(AI)으로 재해석한 미디어아트를 97형 LG 올레드 에보(모델명 G5, M5) 8대로 구성한 대형 설치 미술로 전시해 관람객을 맞이한다.

또한 LG전자는 프리즈 서울의 예술 경험을 가정으로 확대한다. LG TV에서 미술·게임 등 좋아하는 콘텐츠를 감상할 수 있는 'LG 갤러리 플러스' 앱을 통해 프리즈 서울 전시 직후부터 박서보 화백의 작품을 포함한 프리즈의 주요 전시작을 일정기간 무료로 선보일 계획이다.

LG전자는 2022년부터 프리즈의 헤드라인 파트너로 참가하는 등 아티스트에게 영감을 주고 예술 애호가들이 선호하는 올레드 TV라는 브랜드 리더십을 공고히 하는 'LG OLED ART' 프로젝트를 지속하면서 예술에 관심이 많은 고객과의 접점을 확대하고 있다.

국립현대미술관(MMCA)과도 파트너십을 맺고 올해부터 3년 동안 'MMCA x LG OLED 시리즈' 전시를 후원하고 있다. 미디어 아티스트 '추수(TZUSOO)' 작가와 협업한 첫 전시는 지난 8월1일부터 내년 2월1일까지 열리며 LG전자의 55형 OLED 스크린 총 88대로 만든 초대형 스크린 월을 통해 작가의 작품 세계를 더욱 몰입감 있게 구현했다.





오혜원 LG전자 MS경험마케팅 상무는 "LG 올레드 TV는 자발광 픽셀이 구현하는 깊은 블랙과 생생한 색 표현력으로 박서보 화백이 자연에서 빌려온 색을 정교하게 구현한다"며 "LG전자는 프리즈, 구겐하임 등 세계적인 아트 파트너와 협업해 서울, 런던, 뉴욕 등에서 기술과 예술의 접점을 확장하며 아트 마케팅의 새로운 가치를 만들어가고 있다"고 말했다.





김형민 기자 khm193@asiae.co.kr

